ABO Energy: 85 Prozent Crash – jetzt sollen Anleger alles verlieren

Die Pläne sind radikal: Laut der Unternehmensmitteilung soll das Grundkapital von ABO Energy auf null herabgesetzt werden. Neue Aktien erhält ausschließlich ein Sanierungsgesellschafter. Die bisherigen Aktionäre würden entschädigungslos ausscheiden und die Börsennotierung soll enden. Anschließend soll das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt werden. Der Plan muss allerdings noch von den Betroffenen abgestimmt und gerichtlich bestätigt werden.

Ein Kurssturz von zeitweise über 85 Prozent, Aktionären droht der Totalverlust und Anleihegläubiger sollen nahezu ihr gesamtes Geld verlieren – während das Unternehmen selbst gerettet werden könnte. Der Wiesbadener Wind- und Solarparkentwickler ABO Energy hat am Mittwoch ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) angekündigt. Das Gesetz ermöglicht Sanierungen vor einer Insolvenz, selbst wenn betroffene Anleger nicht zustimmen. Damit droht sich ein Szenario zu wiederholen, das bereits bei Varta und Leoni für Privatanleger mit dem vollständigen Verlust ihrer Aktien endete.

Besonders hart trifft es auch die Besitzer zweier nachrangiger Unternehmensanleihen mit Laufzeiten bis 2029 und 2030. Ihre Forderungen einschließlich aufgelaufener Zinsen sollen vollständig gestrichen werden. Im Gegenzug erhalten sie sogenannte Besserungsscheine, die lediglich eine bedingte Aussicht auf spätere Zahlungen bieten. Bereits am 6. November hatte ABO Energy angekündigt, eine am 9. November zahlbare Zinszahlung von 3,125 Millionen Euro auf seine 7,75-Prozent-Anleihe auszusetzen.

Damit trifft die Krise nicht nur Aktienanleger, sondern auch Privatanleger, die auf regelmäßige Zinsen gesetzt hatten. Bestimmte Finanzierungen aus Genussrechten und Bürgerbeteiligungen bleiben dagegen vom geplanten Schuldenschnitt ausgenommen.

Der Fall wirft erneut eine grundsätzliche Frage auf: Wie gefährlich ist das deutsche StaRUG-Sanierungsrecht für Kleinanleger?

Das seit 2021 geltende Gesetz erlaubt es, Schulden umzustrukturieren und Aktionärsrechte zu beseitigen. Die Betroffenen stimmen in Gruppen über den Sanierungsplan ab. Unter gesetzlichen Voraussetzungen können selbst ablehnende Gruppen überstimmt werden.

Wie drastisch die Folgen ausfallen können, zeigte 2023 der Autozulieferer Leoni. Nach einer Kapitalherabsetzung auf null verloren die Altaktionäre ihre Beteiligungen vollständig. Bei Varta wiederholte sich das 2025: Während neue Investoren die Sanierung finanzierten, gingen die bisherigen Aktionäre leer aus. Eine Verfassungsbeschwerde betroffener Varta-Aktionäre nahm das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an.

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Rechtlich ist ein solcher Eingriff zulässig, wenn die gesetzlichen Schutzvorgaben eingehalten werden. Dazu gehört, dass betroffene Anleger durch den Plan grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden dürfen als ohne Sanierung. Für Aktionäre bleibt die Konsequenz dennoch bitter: Das Unternehmen kann überleben, während ihre Aktien wertlos werden.

ABO Energy zeigt nun, dass auch Anleihegläubiger von solchen Einschnitten betroffen sein können. Entscheidend ist nicht allein, ob die Sanierung gelingt, sondern wie die verbleibenden Unternehmenswerte verteilt werden. Die bisherigen Fälle verdeutlichen, dass die Rettung eines Unternehmens keineswegs die Rettung des investierten Kapitals bedeutet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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