ABO Energy: 85 Prozent Crash – jetzt sollen Anleger alles verlieren
Das nächste Varta-Desaster
Ein Kurssturz wie ein Erdbeben. Doch für Aktionäre und Anleihebesitzer von ABO Energy kommt der eigentliche Schock erst mit dem Sanierungsplan. Was Varta und Leoni damit zu tun haben, macht den Fall noch härter.
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Ein Kurssturz von zeitweise über 85 Prozent, Aktionären droht der Totalverlust und Anleihegläubiger sollen nahezu ihr gesamtes Geld verlieren – während das Unternehmen selbst gerettet werden könnte. Der Wiesbadener Wind- und Solarparkentwickler ABO Energy hat am Mittwoch ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) angekündigt. Das Gesetz ermöglicht Sanierungen vor einer Insolvenz, selbst wenn betroffene Anleger nicht zustimmen. Damit droht sich ein Szenario zu wiederholen, das bereits bei Varta und Leoni für Privatanleger mit dem vollständigen Verlust ihrer Aktien endete.
Die Pläne sind radikal: Laut der Unternehmensmitteilung soll das Grundkapital von ABO Energy auf null herabgesetzt werden. Neue Aktien erhält ausschließlich ein Sanierungsgesellschafter. Die bisherigen Aktionäre würden entschädigungslos ausscheiden und die Börsennotierung soll enden. Anschließend soll das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt werden. Der Plan muss allerdings noch von den Betroffenen abgestimmt und gerichtlich bestätigt werden.
Besonders hart trifft es auch die Besitzer zweier nachrangiger Unternehmensanleihen mit Laufzeiten bis 2029 und 2030. Ihre Forderungen einschließlich aufgelaufener Zinsen sollen vollständig gestrichen werden. Im Gegenzug erhalten sie sogenannte Besserungsscheine, die lediglich eine bedingte Aussicht auf spätere Zahlungen bieten. Bereits am 6. November hatte ABO Energy angekündigt, eine am 9. November zahlbare Zinszahlung von 3,125 Millionen Euro auf seine 7,75-Prozent-Anleihe auszusetzen.
Damit trifft die Krise nicht nur Aktienanleger, sondern auch Privatanleger, die auf regelmäßige Zinsen gesetzt hatten. Bestimmte Finanzierungen aus Genussrechten und Bürgerbeteiligungen bleiben dagegen vom geplanten Schuldenschnitt ausgenommen.
Der Fall wirft erneut eine grundsätzliche Frage auf: Wie gefährlich ist das deutsche StaRUG-Sanierungsrecht für Kleinanleger?
Das seit 2021 geltende Gesetz erlaubt es, Schulden umzustrukturieren und Aktionärsrechte zu beseitigen. Die Betroffenen stimmen in Gruppen über den Sanierungsplan ab. Unter gesetzlichen Voraussetzungen können selbst ablehnende Gruppen überstimmt werden.
Wie drastisch die Folgen ausfallen können, zeigte 2023 der Autozulieferer Leoni. Nach einer Kapitalherabsetzung auf null verloren die Altaktionäre ihre Beteiligungen vollständig. Bei Varta wiederholte sich das 2025: Während neue Investoren die Sanierung finanzierten, gingen die bisherigen Aktionäre leer aus. Eine Verfassungsbeschwerde betroffener Varta-Aktionäre nahm das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an.
Rechtlich ist ein solcher Eingriff zulässig, wenn die gesetzlichen Schutzvorgaben eingehalten werden. Dazu gehört, dass betroffene Anleger durch den Plan grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden dürfen als ohne Sanierung. Für Aktionäre bleibt die Konsequenz dennoch bitter: Das Unternehmen kann überleben, während ihre Aktien wertlos werden.
ABO Energy zeigt nun, dass auch Anleihegläubiger von solchen Einschnitten betroffen sein können. Entscheidend ist nicht allein, ob die Sanierung gelingt, sondern wie die verbleibenden Unternehmenswerte verteilt werden. Die bisherigen Fälle verdeutlichen, dass die Rettung eines Unternehmens keineswegs die Rettung des investierten Kapitals bedeutet.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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