Diesel teuer, Benzin billig – darum fällt der Dieselpreis wie eine Schnecke

Laut ADAC kostet am Mittwoch ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,978 Euro. Der Sprit ist rund 6,3 Cent billiger als in der vergangenen Woche und liegt den fünften Tag in Folge unter der magischen 2-Euro-Marke.

Der Benzinpreis für Super und E10 fällt wieder unter die Marke von 2 Euro. Damit ist der Preis für Kraftstoffe im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken.

Diesel kostet am Mittwoch 2,217 Euro je Liter und ist im Wochenvergleich um 4,3 Cent günstiger.

Berliner Autofahrer können sich besonders freuen: Hier ist im Bundesdurchschnitt der Dieselpreis am günstigsten.

Im Vergleich zum Superbenzin fällt Diesel aber erheblich langsamer. Warum bleibt Diesel trotz des sinkenden Rohölpreises verhältnismäßig teuer?

Denn der Spritpreis scheint derzeit zumindest mit dem von Brent zu korrelieren; aber Diesel zieht nicht nach, obwohl Brent deutlich unter 100 US-Dollar gefallen ist und um die 94 US-Dollar handelt.

Der Markt für Diesel und Dieselprodukte ist weiterhin angespannt. Laut ADAC erklären Großhandelspreise, Tankrabatt und Rohölpreise das hohe Niveau des Dieselpreises nicht vollständig. Der Verband sieht hier noch deutlich mehr Raum für Preissenkungen.

Zu bedenken ist, dass Diesel nicht nur privat, sondern auch vor allen Dingen in der Industrie gebraucht wird. Als es noch keine alternative Routen aus dem Nahen Osten gab, spitzte sich die Dieselknappheit weltweit zu.

Auch, als Saudi-Arabien schließlich den Ölhahn trotz der zahlreichen Konflikte wieder aufdrehen konnte: so kann aus technischen Gründen immer nur ein Teil des gelieferten Rohöls zu Diesel verarbeitet werden, denn aus einer Tonne Rohöl lassen sich nur rund 200 bis 300 Liter Diesel gewinnen.

Zudem hält die Raffinerie-Krise auch aufgrund des Ukraine-Krieges an, da auch russische Ölraffinerien ins Visier geraten sind.

Daher warnt die Internationale Energieagentur aktuell auch noch davor, dass trotz wieder steigender Rohölexporte aus dem Nahen Osten die Knappheit auf dem Dieselmarkt bis Mitte 2027 anhalten könnte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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