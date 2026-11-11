Supermicro liefert jetzt Server der nächsten Generation mit AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation für Cloud-, HPC- und Agentic-AI-Workloads

Das neueste H15-Serverportfolio von Supermicro – basierend auf AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation (früher Codename „Venice") – erzielte herausragende Benchmark-Ergebnisse und stellte mehrere SPEC-CPU-Weltrekorde auf den 2U-Hyper- und CloudDC-Servern auf, was generationsübergreifende Leistungssprünge und Geschwindigkeitszuwächse demonstriert

Das Serverportfolio der H15-Generation bietet bis zu 33 % mehr Kerne, die doppelte PCIe-Bandbreite und eine Speicherbandbreite von 1,6 TB/s pro Sockel für KI-Inferenz und HPC-Workloads

Die Rack-Scale-Lösungen der nächsten Generation Helios und Helion, basierend auf Supermicro DCBBS und ausgestattet mit AMD EPYC CPUs und AMD Instinct GPUs, sind für groß angelegte und agentenbasierte KI-Implementierungen optimiert

SAN JOSE, Kalifornien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen in den Bereichen KI, Enterprise, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute bekannt, dass sein Serverportfolio der H15-Generation ab sofort ausgeliefert wird. Das H15-Portfolio, das mit AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation (früher Codename „Venice") ausgestattet ist, ist ein Kernbestandteil der DCBBS-Architektur von Supermicro. Diese branchenführenden Systeme sind für GPUs der nächsten Generation, einschließlich AMD Instinct-Beschleuniger, optimiert und bieten eine Rack-Scale-Performance, die für das Zeitalter der agentenbasierten KI entwickelt wurde. Sie ermöglichen es Kunden, eine leistungsstarke KI-Infrastruktur schneller bereitzustellen.

„Mit der Verfügbarkeit des H15-Portfolios bieten Supermicro und AMD ihren Kunden einen schnelleren und effizienteren Weg zu einer agentenbasierten KI-Infrastruktur", sagte Michael McNerney, Senior Vice President Marketing bei Supermicro. „Diese Server basieren auf unserer DCBBS-Architektur und werden von AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation angetrieben. Sie bieten eine wesentlich höhere Kerndichte, Speicherbandbreite und einen höheren PCIe-Durchsatz. Unsere enge technische Zusammenarbeit mit AMD bietet Kunden die Flexibilität, KI-, Cloud- und Enterprise-Workloads mit Zuversicht zu skalieren."