Tschentscher weist Drohung von Baufirma beim Elbtower zurück

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Drohungen des Bauunternehmens Lupp, es werde bei weiter stockenden Verhandlungen um den Elbtower einen Hochbaukran abbauen, zurückgewiesen. "Wir lassen uns da gar nicht unter Druck setzen", sagte der SPD-Politiker dem Fernsehsender RTL Nord. Die Verhandlungen drehten sich darum, dass die privaten Investoren das Hochhaus zu Ende bauen und die Stadt dann einen Teil des Gebäudes für ein Naturkundemuseum kauft. "Wir können das nicht beschleunigen, aber wir können uns auch nicht unter Druck setzen lassen."

"Die privaten Investoren haben die Erwartungen der Stadt nicht so richtig ernst genommen (...) und das können wir nicht akzeptieren", sagte Tschentscher. Es gebe ja eine klare Kalkulation: "Wir wollen ein sehr gutes Naturkundemuseum, aber wir wollen es eben auch zu einem günstigen Preis und dabei bleibt es." Der Regierungschef zeigte sich aber dennoch überzeugt: "Auf Dauer wird eine Bauruine nicht bestehen. Es wird über kurz oder lang natürlich eine neue Lösung geben."

Die Firma Lupp, die den Rohbau des bei 100 Metern Höhe gestoppten Baus errichtete, hatte angekündigt, am 18. und 19. November einen Hochbaukran abzubauen - und sollte das nicht reichen, auch für den Weiterbau zwingend notwendige Spezialtechnik zu entfernen. "Wenn wir das alles mitnehmen, dann kann man dieses Gebäude nicht mehr weiterbauen", sagte Lupp-Geschäftsführer Thilo Moser der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Botschaft laute: "Stadt Hamburg, beweg dich. Sonst sind wir hier weg."

Bauarbeiten am Elbtower ruhen bereits seit Oktober 2023

Wegen der Pleite der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko ruhen beim Elbtower bereits seit Oktober 2023 die Bauarbeiten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Senat erklärt, dass die Stadt das geplante Naturkundemuseum im Elbtower unterbringen und dafür fast die Hälfte des Gebäudes zu einem Festpreis von 595 Millionen Euro übernehmen wolle.

Seither laufen die Verhandlungen mit dem Konsortium um den Immobilieninvestor Dieter Becken, dem auch das Bauunternehmen Lupp angehört. Zuletzt hatte allerdings das Hamburger Immobilienunternehmen Büll & Liedtke ein neues Angebot für ein Naturkundemuseum gemacht. Konkret geht es um Teile des Stadtkontors am Besenbinderhof, die das Unternehmen für 495 Millionen Euro - also 100 Millionen Euro günstiger - in ein schlüsselfertiges Naturkundemuseum umwandeln will./klm/DP/jha



