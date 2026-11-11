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    DAX am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - DAX am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,40 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +6,03 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,00 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie bis über 130 Euro und den anschließenden Abverkauf. Diskutiert werden Kursziele von 140 bis 200 Euro, eine mögliche Dividendenerhöhung auf 2,30 Euro sowie ein Verkauf der Netzsparte. Zudem sorgen die starke Volatilität und die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit vom KI-Geschäft für Gesprächsstoff.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons starke Ergebnisse, angehobene Dividende und positiven Ausblick, deren Wirkung auf den Kurs zunächst als verhalten wahrgenommen wird. Nach jüngsten Kursgewinnen wird diskutiert, ob ein Einstieg noch lohnt; kurzfristig bleibt die Entwicklung schwer vorherzusagen, langfristig überwiegt bei manchen der Optimismus. Im Fokus stehen Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren und Automotive, der Ausbau von Kapazitäten sowie der 300-mm-SiC-Meilenstein.

    Brenntag
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,18 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: +26,46 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    E.ON
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,72 %
    Chart E.ON
    ISIN: DE000ENAG999
    WKN: ENAG99
    Die E.ON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,48 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 47,19% PUT: 52,81%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,62 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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