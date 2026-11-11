DAX am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +6,03 %
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 2
Performance 1M: -11,00 %
Performance 1M: -11,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie bis über 130 Euro und den anschließenden Abverkauf. Diskutiert werden Kursziele von 140 bis 200 Euro, eine mögliche Dividendenerhöhung auf 2,30 Euro sowie ein Verkauf der Netzsparte. Zudem sorgen die starke Volatilität und die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit vom KI-Geschäft für Gesprächsstoff.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 3
Performance 1M: -13,54 %
Performance 1M: -13,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons starke Ergebnisse, angehobene Dividende und positiven Ausblick, deren Wirkung auf den Kurs zunächst als verhalten wahrgenommen wird. Nach jüngsten Kursgewinnen wird diskutiert, ob ein Einstieg noch lohnt; kurzfristig bleibt die Entwicklung schwer vorherzusagen, langfristig überwiegt bei manchen der Optimismus. Im Fokus stehen Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren und Automotive, der Ausbau von Kapazitäten sowie der 300-mm-SiC-Meilenstein.
Brenntag
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 4
Performance 1M: -4,18 %
Performance 1M: -4,18 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: +26,46 %
Performance 1M: +26,46 %
E.ON
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 6
Performance 1M: +9,72 %
Performance 1M: +9,72 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 7
Performance 1M: +1,48 %
Performance 1M: +1,48 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,19%
|PUT: 52,81%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,62 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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