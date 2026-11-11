DAX am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie bis über 130 Euro und den anschließenden Abverkauf. Diskutiert werden Kursziele von 140 bis 200 Euro, eine mögliche Dividendenerhöhung auf 2,30 Euro sowie ein Verkauf der Netzsparte. Zudem sorgen die starke Volatilität und die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit vom KI-Geschäft für Gesprächsstoff.