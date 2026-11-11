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    Euro fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2025

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt auf tiefsten Stand seit Mai 2025
    • US-Daten und höhere Ölpreise belasten den Euro
    • Inflationsrate sinkt im Oktober auf 2,8 Prozent
    Devisen - Euro fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2025
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat an seine Vortagsverluste angeknüpft und ist auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochnachmittag bei 1,1083 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch bei rund 1,1160 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1127 (Dienstag: 1,1214) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8987 (0,8917) Euro.

    Der Eurokurs hatte zuletzt deutlich geschwankt. Nachdem er zu Wochenbeginn noch von den deutlich gefallenen Ölpreisen profitiert hatte, lasteten am Dienstag etwas höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisdaten auf der Gemeinschaftswährung. Zudem stellten Vertreter der US-Notenbank Fed weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Von der EZB wird im Dezember zwar auch eine Leitzinserhöhung erwartet. Allerdings erwarten viele Experten im kommenden Jahr angesichts der Schuldenprobleme Frankreichs ein eher vorsichtiges Vorgehen.

    Zur Wochenmitte fehlten dem Euro entscheidende Impulse. Die Ölpreise legten zu, wovon die USA als wichtiges Ölförderland und damit der Dollar profitierten. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt, die Nachfrage nach Dollar steigt also bei höheren Ölpreisen.

    In Deutschland wurden Zahlen zur Inflationsentwicklung im Oktober veröffentlicht. Es handelte sich jedoch um die zweite Schätzung, die die Ergebnisse der ersten Schätzung bestätigte. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen im Oktober, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83618 (0,83545) britische Pfund, 177,18 (177,38) japanische Yen und 0,9234 (0,9203) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.014 Dollar. Das waren rund 15 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he





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