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    Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,91 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +6,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,11 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kurschancen nach dem Q3-Auftragsplus von 122 % durch KI-Rechenzentren. Positive Bestellaussichten stehen Risiken durch einen schwächeren KI-Ausbau und Auftragsverschiebungen gegenüber. Diskutiert werden Rückschläge Richtung 20 Euro und eine mögliche Rückkehr zu 60 Euro bei anhaltender Opto-Stärke und Erholung der Leistungselektronik. Bei SiC stehen ROHMs Wachstum und Infineon-Meldungen dem Ausbaustopp von ON Semi gegenüber.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +6,06 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,19 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,06 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -29,75 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, mögliche Einstiege um 50 Euro und die Unterstützung bei 36 Euro. Diskutiert werden hohe Volatilität und die Abhängigkeit vom Chipsektor. Im Fokus stehen der erhöhte Jahresausblick, Umsatzwachstum und ein besseres operatives Ergebnis bei höheren Verlusten durch Abschreibungen. Skepsis zur begrenzten Teilhabe am KI-Boom und zur Kostenposition trifft auf Hoffnungen auf eine positive Entwicklung 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons starke Ergebnisse, angehobene Dividende und positiven Ausblick, deren Wirkung auf den Kurs zunächst als verhalten wahrgenommen wird. Nach jüngsten Kursgewinnen wird diskutiert, ob ein Einstieg noch lohnt; kurzfristig bleibt die Entwicklung schwer vorherzusagen, langfristig überwiegt bei manchen der Optimismus. Im Fokus stehen Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren und Automotive, der Ausbau von Kapazitäten sowie der 300-mm-SiC-Meilenstein.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 6
    Performance 1M: -27,21 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage, ob der Boden erst nach den Q4-Zahlen erreicht ist. Viele bezweifeln eine schnelle Erholung und verlangen belastbare Zahlen statt optimistischer Prognosen. Im Mittelpunkt stehen die als zu teuer kritisierte 1E-Übernahme, enttäuschte Wachstums- und Synergieerwartungen, Kundenabwanderung und schwächere US-Nachfrage. Auch der Beitrag von TeamViewer One, mögliche Goodwill-Abschreibungen sowie Management und Kapitalallokation werden kritisch bewertet.

    OHB
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 7
    Performance 1M: +30,52 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung des OHB-Kurses von 156–160 auf rund 200 Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Berenberg bleibt bei „Buy“ mit 358 Euro Kursziel und erwartet starke Auftragseingänge; der 554-Millionen-Euro-Sentinel-Auftrag wird zugleich im Verhältnis zu Marge und Unternehmenszielen diskutiert. Sorgen bereiten die auf 2027 verschobene RFA-Premiere, mögliche Finanzierungsrisiken und der Kursrückgang trotz Großaufträgen.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,93 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

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