Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,64 %
Performance 1M: -8,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,06 %
Performance 1M: -23,19 %
Tagesperformance: +4,44 %
Performance 1M: -29,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,42 %
Performance 1M: -13,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: -27,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +30,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: -4,93 %