Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kurschancen nach dem Q3-Auftragsplus von 122 % durch KI-Rechenzentren. Positive Bestellaussichten stehen Risiken durch einen schwächeren KI-Ausbau und Auftragsverschiebungen gegenüber. Diskutiert werden Rückschläge Richtung 20 Euro und eine mögliche Rückkehr zu 60 Euro bei anhaltender Opto-Stärke und Erholung der Leistungselektronik. Bei SiC stehen ROHMs Wachstum und Infineon-Meldungen dem Ausbaustopp von ON Semi gegenüber.