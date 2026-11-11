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    Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, fehlenden Kaufdruck und das Risiko, dass bisherige Tiefs nicht halten. Zweifel an Vertrauen, Lieferfähigkeit und Qualität sowie frühere Gewinnwarnungen belasten die Einschätzung; manche erwarten Kurse wie zu Jahresbeginn. Dem stehen Zuversicht in Margen und Geschäftsführung sowie starkes Wachstum bei Luftverteidigung und Skyranger-Aufträgen gegenüber. Einige nutzen Rückgänge zum Nachkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +6,45 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,00 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie bis über 130 Euro und den anschließenden Abverkauf. Diskutiert werden Kursziele von 140 bis 200 Euro, eine mögliche Dividendenerhöhung auf 2,30 Euro sowie ein Verkauf der Netzsparte. Zudem sorgen die starke Volatilität und die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit vom KI-Geschäft für Gesprächsstoff.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,54 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons starke Ergebnisse, angehobene Dividende und positiven Ausblick, deren Wirkung auf den Kurs zunächst als verhalten wahrgenommen wird. Nach jüngsten Kursgewinnen wird diskutiert, ob ein Einstieg noch lohnt; kurzfristig bleibt die Entwicklung schwer vorherzusagen, langfristig überwiegt bei manchen der Optimismus. Im Fokus stehen Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren und Automotive, der Ausbau von Kapazitäten sowie der 300-mm-SiC-Meilenstein.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: +23,39 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    ENI
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,82 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 6
    Performance 1M: -17,64 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,74 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,50 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 9
    Performance 1M: -13,90 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,26 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,49 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

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