Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,45 %
Performance 1M: -11,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,45 %
Performance 1M: -13,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +23,39 %
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +0,82 %
Tagesperformance: +2,80 %
Performance 1M: -17,64 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -9,74 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +1,50 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: -13,90 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: +9,26 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: +2,49 %