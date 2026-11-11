Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, fehlenden Kaufdruck und das Risiko, dass bisherige Tiefs nicht halten. Zweifel an Vertrauen, Lieferfähigkeit und Qualität sowie frühere Gewinnwarnungen belasten die Einschätzung; manche erwarten Kurse wie zu Jahresbeginn. Dem stehen Zuversicht in Margen und Geschäftsführung sowie starkes Wachstum bei Luftverteidigung und Skyranger-Aufträgen gegenüber. Einige nutzen Rückgänge zum Nachkauf.