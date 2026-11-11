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    AT 20 am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - AT 20 am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
    ISIN: AT0000969985
    WKN: 922230
    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,70 %.

    voestalpine
    Tagesperformance: -5,56 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,48 %
    Chart voestalpine
    ISIN: AT0000937503
    WKN: 897200
    Die voestalpine Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,56 %.

    Mayr-Melnhof Karton
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,36 %
    Chart Mayr-Melnhof Karton
    ISIN: AT0000938204
    WKN: 890447
    Die Mayr-Melnhof Karton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mayr-Melnhof Karton (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf von rund 70 Prozent des Geschäfts und den erwarteten Mittelzufluss von etwa 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Optimisten sehen darin Potenzial für eine Sonderausschüttung und Kurse über 100 Euro. Kritiker zweifeln an der Zukunft des verkleinerten Unternehmens, verweisen auf verbleibende Fabriken, mögliche Verschuldung durch den Käufer und einen unklaren Kurs der Familie; einige erwägen den Verkauf.

    Andritz
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,58 %
    Chart Andritz
    ISIN: AT0000730007
    WKN: 632305
    Die Andritz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    UNIQA Insurance Group
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 5
    Performance 1M: +12,95 %
    Chart UNIQA Insurance Group
    ISIN: AT0000821103
    WKN: 928900
    Die UNIQA Insurance Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

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