AT 20 am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mayr-Melnhof Karton (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf von rund 70 Prozent des Geschäfts und den erwarteten Mittelzufluss von etwa 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Optimisten sehen darin Potenzial für eine Sonderausschüttung und Kurse über 100 Euro. Kritiker zweifeln an der Zukunft des verkleinerten Unternehmens, verweisen auf verbleibende Fabriken, mögliche Verschuldung durch den Käufer und einen unklaren Kurs der Familie; einige erwägen den Verkauf.