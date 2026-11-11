AT 20 am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +11,70 %
Tagesperformance: +11,70 %
Platz 1
Performance 1M: -43,04 %
Performance 1M: -43,04 %
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Präsentiert von
voestalpine
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 2
Performance 1M: -12,48 %
Performance 1M: -12,48 %
Mayr-Melnhof Karton
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 3
Performance 1M: +12,36 %
Performance 1M: +12,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mayr-Melnhof Karton (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf von rund 70 Prozent des Geschäfts und den erwarteten Mittelzufluss von etwa 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Optimisten sehen darin Potenzial für eine Sonderausschüttung und Kurse über 100 Euro. Kritiker zweifeln an der Zukunft des verkleinerten Unternehmens, verweisen auf verbleibende Fabriken, mögliche Verschuldung durch den Käufer und einen unklaren Kurs der Familie; einige erwägen den Verkauf.
Andritz
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 4
Performance 1M: +4,58 %
Performance 1M: +4,58 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 5
Performance 1M: +12,95 %
Performance 1M: +12,95 %
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