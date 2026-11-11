Top & Flop im CH 20: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Logitech International
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 1
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 2
Performance 1M: +10,49 %
Performance 1M: +10,49 %
Novartis
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 3
Performance 1M: +12,03 %
Performance 1M: +12,03 %
Galderma Group
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 4
Performance 1M: +17,27 %
Performance 1M: +17,27 %
ABB
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -11,16 %
Performance 1M: -11,16 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte