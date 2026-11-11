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    Top & Flop im CH 20: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im CH 20: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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