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    Xryma plc ernennt Constantinos Petrides zum unabhängigen nicht-geschäftsfähigen Vorsitzenden

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    Ehemaliger Finanzminister der Republik Zypern soll den Vorsitz des Vorstands übernehmen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung

     

    NIKOSIA, Zypern, 9. November 2026 / IRW-Press / Xryma Plc („Xryma“, „Unternehmen“), eine regulierte Banktech-Gruppe, die grenzüberschreitendes offenes Bankwesen, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und Großbritannien anbietet, freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Constantinos Petrides als unabhängiger Non-Executive Director und Vorsitzender des Vorstands nominiert wurde, vorbehaltlich der Ernennung nach Nichteinspruch der Zentralbank von Zypern.

     

    Die Ernennung folgt auf den Rücktritt von Herrn Christakis Taoushanis als nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender mit Wirkung zum 30. September 2026 und ist Teil des Erneuerungsprozesses der unabhängigen Mitgliedschaft des Vorstands, im Einklang mit der Richtlinie der Zentralbank von Zypern von 2026 über die interne Organisation und Governance von Elektronischen Geldinstituten.

     

    Herr Petrides bringt direkte Erfahrungen in den Bereichen europäische Finanzpolitik, Corporate Governance und öffentliche Finanzen in den Vorstand ein. Seine Ernennung erfolgt, während das Unternehmen seine Position weiter stärkt und seine Rolle in der Kern-Zahlungsinfrastruktur ausbaut: Xryma ist einer der ersten nicht-banklichen Direktteilnehmer im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem des Eurosystems, das in Zentralbankgeld abgewickelt wird und direkten Zugang zu SEPA Instant- und UK Faster Payments hat. Die Tochtergesellschaft von Xryma, ISX Financial UK Ltd, bereitet sich darauf vor, mit Faster Payments Services im Vereinigten Königreich in Betrieb zu gehen, mit einem Abrechnungskonto bei der Bank of England.

     

    Herr Petrides war zehn Jahre lang Mitglied des zyprischen Kabinetts, unter anderem als Finanzminister der Republik Zypern von 2019 bis 2023, zuvor als Innenminister und stellvertretender Minister des Präsidenten. Er war außerdem in den Vorständen börsennotierter Unternehmen und anderer Unternehmen, unter anderem im Finanzdienstleistungssektor, tätig. Seine vollständige Biografie ist unten aufgeführt.

     

    Nikogiannis Karantzis, Group Managing Director und Chief Executive Officer von Xryma Plc, sagte:

     

    „Zahlungen werden zunehmend in Echtzeit in Zentralbankgeld abgewickelt, und die Anforderungen an die Unternehmensführung der Institutionen, die diese Infrastruktur betreiben, steigen entsprechend. Direkter Zugang zur Zahlungsinfrastruktur bedeutet auch direkte Verantwortung. Constantinos war unter anderem als Mitglied der Eurogruppe und als Gouverneur des Europäischen Stabilitätsmechanismus im Zentrum der europäischen Finanzpolitik tätig. Diese Kombination aus politischer Tiefe, Bankerfahrung und börsennotierter Unternehmensführung ist genau das, was unser Vorstand benötigt, wenn wir die regulierte, grenzüberschreitende Finanzinfrastruktur skalieren. Seine Ernennung spiegelt einen Grundsatz wider, an dem wir von Anfang an festgehalten haben: Strenge Regulierung ist ein struktureller Vorteil und keine Verpflichtung, die es zu bewältigen gilt.“

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    Verfasst von IRW Press
    Xryma plc ernennt Constantinos Petrides zum unabhängigen nicht-geschäftsfähigen Vorsitzenden Xryma_09-11-2026_DEPRcomEhemaliger Finanzminister der Republik Zypern soll den Vorsitz des Vorstands übernehmen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung NIKOSIA, Zypern, 9. November 2026 / IRW-Press / Xryma Plc („Xryma“, „Unternehmen“), eine …
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