Der beste Leitindex der Welt – das steckt hinter dem Börsenboom

Hinter dem überraschenden Boom steckt vor allem die ungewöhnliche Zusammensetzung des BET, in dem Energieunternehmen und Banken sehr stark gewichtet sind. Der wichtigste Motor der Rallye ist der Energiesektor. Allein die Öl- und Gaskonzerne OMV Petrom und Romgaz sowie der Wasserkraftproduzent Hidroelectrica machen zusammen knapp 43 Prozent des BET aus. Hinzu kommen die Stromversorger Electrica und Nuclearelectrica sowie der Gasnetzbetreiber Transgaz .

Rezession, hohe Inflation, politische Turbulenzen und ein gewaltiges Haushaltsdefizit: Rumänien steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Doch an der Börse herrscht Euphorie. Mit einem Kursplus von gut 40 Prozent führt der rumänische Leitindex BET das Ranking der von TradingView erfassten großen nationalen Leitindizes an. Selbst die Börsen in Ungarn und Polen können da nicht mithalten.

Rückenwind erhält der Sektor von dem Offshore-Gasprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer. OMV Petrom und Romgaz investieren gemeinsam rund 4 Milliarden Euro in die Erschließung der Gasvorkommen. Schon im ersten Halbjahr 2027 soll die Förderung beginnen. Auf dem Produktionsplateau werden jährlich rund 8 Milliarden Kubikmeter Erdgas erwartet. Damit könnte Rumänien seine Stellung als einer der wichtigsten Gasproduzenten der EU deutlich ausbauen. Angesichts der angespannten europäischen Energieversorgung ist das für Investoren besonders attraktiv.

Ein weiteres Schwergewicht ist die Banca Transilvania, gerne mit Vampiren und Dracula für sich wirbt. Rumäniens größte Bank steht allein für rund 21 Prozent des Leitindex. Zusammen mit der BRD Groupe Société Générale entfallen fast 27 Prozent auf die beiden Geldhäuser. Sie profitieren von ihrer starken Marktstellung und einem Bankensektor mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Hinzu kommt ein struktureller Vorteil: Rumäniens private Pensionsfonds investieren erhebliche Summen im eigenen Land. Ende September verwalteten die verpflichtenden privaten Rentenfonds rund 237 Milliarden Lei (etwa 46 Milliarden Euro). Gut 27 Prozent davon steckten in Aktien. Weil die Fonds regelmäßig neue Beiträge erhalten, entsteht eine kontinuierliche Nachfrage nach heimischen Wertpapieren. An einem vergleichsweise kleinen Aktienmarkt kann das erhebliche Kursbewegungen auslösen.

Dabei könnte die wirtschaftliche Lage kaum gegensätzlicher sein. Rumänien rutschte 2026 in eine technische Rezession. Die Inflation erreichte im Mai zeitweise fast 11 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet die EU-Kommission lediglich ein Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent. Hinzu kommt die politische Unsicherheit. Im Mai stürzte die Regierung von Ministerpräsident Ilie Bolojan. Erst Ende Oktober konnte nach monatelangen Verhandlungen unter Luca Niculescu eine neue Minderheitsregierung gebildet werden.

Die Krise ging auch an der Börse nicht spurlos vorbei. Im September gerieten rumänische Aktien deutlich unter Druck. Gleichzeitig stiegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Richtung 8 Prozent. Besonders kritisch ist die Staatsverschuldung. Das Haushaltsdefizit dürfte 2026 bei 6,2 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. Die Ratingagentur S&P beließ Rumänien zwar auf der untersten Stufe des Investment-Grade-Bereichs, hält aber an ihrem negativen Ausblick fest. Dass eine Herabstufung zunächst ausblieb und eine neue Regierung zustande kam, sorgte im Oktober für Erleichterung an den Finanzmärkten.

Für 2027 gibt es durchaus Gründe für Optimismus. Die EU-Kommission erwartet eine Erholung der Wirtschaft um 2,3 Prozent. Sinkende Inflationsraten, günstigere Finanzierungsbedingungen und Investitionen mit EU-Mitteln könnten die Konjunktur beleben. Auch der Produktionsstart von Neptun Deep dürfte dem Energiesektor neue Impulse geben.

Allerdings sind die rumänischen Aktien inzwischen deutlich teurer geworden. Nach Berechnungen der OTP Bank wird der BET mit dem 14,08-Fachen der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate bewertet. Der langfristige Durchschnitt liegt lediglich bei 9,78. Damit beträgt der Bewertungsaufschlag rund 44 Prozent.

Für Anleger kommt ein zusätzliches Währungsrisiko hinzu, da der BET in rumänischen Lei berechnet wird. Entscheidend dürfte außerdem sein, ob die neue Regierung die Staatsfinanzen stabilisieren kann. Spätestens die Verabschiedung des Haushalts für 2027 wird zum nächsten wichtigen Stimmungstest für den rumänischen Aktienmarkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

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