DAX vertagt Rekordjagd – Infineon und Siemens Energy deutlich im Plus

Unterstützung erhält der deutsche Aktienmarkt weiterhin von der Hoffnung auf eine allmähliche Konjunkturerholung. Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten liefern zunehmend Hinweise darauf, dass die deutsche Wirtschaft ihre Schwächephase hinter sich lassen könnte. Auch die Quartalszahlen zahlreicher DAX-Unternehmen zeigen eine erkennbare Verbesserung in wichtigen Branchen. Damit erhält die jüngste Aufwärtsbewegung eine breitere fundamentale Grundlage. Die Anleger setzen nicht mehr ausschließlich auf eine Entspannung der geopolitischen Risiken oder sinkende Energiepreise, sondern zunehmend auch auf eine tatsächliche Belebung der Unternehmensgewinne.

An der grundsätzlich freundlichen Ausgangslage hat sich allerdings wenig geändert. Die Börsenbullen bleiben in einer komfortablen Position und können jederzeit einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch bei knapp unter 26 700 Punkten unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig hinterlässt die wieder aufgeflammte KI-Euphorie deutliche Spuren im DAX. Besonders Siemens Energy und Infineon profitieren von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenleistung und der dafür notwendigen Energieinfrastruktur. Die jüngsten Geschäftszahlen aus dem Technologiesektor haben gezeigt, dass die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz weiterhin für erhebliches Wachstumspotenzial sorgen.

Die Investoren positionieren sich damit einerseits in konjunktursensiblen Unternehmen, die von einer wirtschaftlichen Erholung besonders stark profitieren könnten. Andererseits bleiben defensive Geschäftsmodelle gefragt, die auch bei einer weniger dynamischen Konjunktur stabile Erträge versprechen. Diese Mischung aus Wachstumsfantasie und Absicherung zeigt, dass die Anleger zwar optimistischer geworden sind, die Risiken aber keineswegs aus den Augen verlieren. Gerade diese breitere Aufstellung könnte sich als wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Fortsetzung der Jahresendrallye erweisen.

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