Quantinuum und RIKEN erweitern ihre Partnerschaft, um die Kommerzialisierung von Quanten-KI-Hybrid-Supercomputing in Japan zu beschleunigen

Mit dem abgeschlossenen Upgrade des Reimei-Quantencomputers von Quantinuum auf das H2-System etabliert sich die hybride Quanten-Supercomputing-Plattform von RIKEN als die leistungsfähigste ihrer Art weltweit und schafft einen Weg zur Ausweitung der Forschung in den Bereichen Elektronik, Energie sowie Lebenswissenschaften.

Quantinuum und RIKEN werden auf dieser wegweisenden Computerarchitektur aufbauen, um einen fehlertoleranten „Made with Japan"-Quantencomputer (in Zusammenarbeit mit Japan gefertigt) zu entwickeln und so Japans langfristige Führungsrolle im Bereich der Quantentechnologie auszubauen.

Um die kommerzielle Einführung von Quanten-KI-Hybrid-Supercomputing in Japan weiter zu beschleunigen, werden die Partner mit der SoftBank Corp. zusammenarbeiten, um einen Weg zu entwickeln, Quantencomputer direkt mit KI-Rechenzentren zu verbinden.

TOKIO, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Full-Stack-Quantencomputerunternehmen, und RIKEN, Japans führendes nationales interdisziplinäres Forschungsinstitut, gaben heute eine erweiterte Partnerschaft zur Förderung des Quanten-KI-Hybrid-Supercomputings in Japan bekannt. Nach einer umfassenden Modernisierung des Quantencomputers Reimei von Quantinuum bei RIKEN werden die Partner fortschrittlichere wissenschaftliche und industrielle Anwendungen vorantreiben, mit japanischen Universitäten und Zulieferern an der Entwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers „Made with Japan" arbeiten und mit der SoftBank Corp. zusammenarbeiten, um die Anbindung eines Quantencomputers an KI-Rechenzentren in Japan zu untersuchen.

Der Quantencomputer Reimei von Quantinuum, der bei RIKEN installiert ist, hat sein Upgrade auf System Model H2 erfolgreich abgeschlossen. Reimei wird im Rahmen des JHPC-Quantum-Projekts betrieben, das von NEDO finanziert wird. Dieses Upgrade verbessert die Leistungsfähigkeit der Quanten-HPC-Hybrid-Computing-Plattform des Projekts weiter und eröffnet Forschern die Möglichkeit, komplexere Quantensysteme zu untersuchen, die sich mit klassischen Rechenverfahren allein zunehmend schwerer simulieren lassen, und damit ein breiteres Spektrum wissenschaftlicher Fragestellungen zu erforschen.