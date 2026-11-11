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    Rheinmetall rutscht ab und nähert sich dem 52-Wochen-Tief

    Besonders beachtet!

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    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,83 % bricht Rheinmetall um 6,58 % ein.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall rutscht ab und nähert sich dem 52-Wochen-Tief
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    Nur noch 1,50 % trennen Rheinmetall vom 52-Wochen-Tief vom 9. November. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 3,5-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; die Aktien anderer Rüstungskonzerne entwickeln sich uneinheitlich.

    Rheinmetall Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 11.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,26 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Rheinmetall Aktie damit -19,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -48,35 %.

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    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,32 % im Plus-Minus-Bereich. Rheinmetall entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

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    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall entwickelt und produziert Wehrtechnik für Streitkräfte: Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Elektronik. Der Konzern zählt zu Europas führenden Rüstungsanbietern und ist ein bedeutender Munitionslieferant der NATO-Staaten. Konkurrenten sind BAE Systems, KNDS, General Dynamics und Leonardo. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination aus Waffen-, Munitions- und Fahrzeugkompetenz sowie die etablierte 120-mm-Panzerkanonentechnik.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,77 Mrd.EUR € wert.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,51 %
    1 Monat -13,68 %
    3 Monate -29,26 %
    1 Jahr -54,85 %
    Stand: 11.11.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 58,26 %, über 10 Jahre bei 28,90 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Thales notiert im Minus, mit -1,20 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,24 %. Lockheed Martin legt um +1,33 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,57 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    -6,52 %
    -19,70 %
    -14,19 %
    -29,78 %
    -55,12 %
    +191,84 %
    +835,06 %
    +1.079,05 %
    +34.535,30 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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