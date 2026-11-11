Aktien heute: CoreWeave springt hoch, Rheinmetall fällt deutlich

Starke Geschäftszahlen geben CoreWeave Rückenwind. Die Aktie des KI-Unternehmens steigt um 23,20 Prozent auf 54,52 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus damit 12,11 Prozent. Die Erholung gleicht die jüngsten Verluste aber nicht aus: Über einen Monat verliert der Titel 29,31 Prozent, seit Jahresbeginn 16,20 Prozent.

Technologieaktien bestimmen am Mittwoch, dem 11.11.2026, das Handelsgeschehen. Der US Tech 100 steigt um 2,52 Prozent. Starke Geschäftszahlen von CoreWeave und die robuste Nachfrage vor dem geplanten Börsengang von Anthropic stützen die Stimmung im Sektor. In Europa fallen die Gewinne verhaltener aus: Der DAX legt um 0,35 Prozent zu, der Eurozone 50 um 0,32 Prozent. Der States 30 verliert dagegen 0,14 Prozent. Unter den Einzelwerten reichen die Bewegungen von einem Kurssprung bei CoreWeave bis zu deutlichen Abschlägen bei Rheinmetall.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum bleibt die Bewertung gespalten. Optimistische Stimmen verweisen auf das kräftige Wachstum, den hohen Auftragsbestand und die angehobene Jahresprognose. Skeptiker betonen die Verschuldung und den hohen Kapitalbedarf. Ein Teil der Diskussion ordnet den Kurssprung als technische Erholung ein und rechnet mit erneuten Rücksetzern.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



CoreWeave Registered (A): 54,52€ (+23,20 %)

SanDisk: Kräftiger Sprung nach hohen Verlusten

Mit einem Plus von 18,24 Prozent auf 907,50 Euro gehört SanDisk zu den stärksten Gewinnern. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Kurssprung fällt in die breite Erholung der Technologiewerte.

Trotz des kräftigen Tagesgewinns bleibt die Bilanz der vergangenen Wochen deutlich negativ. Auf Wochensicht verliert die Aktie 15,52 Prozent, über einen Monat 38,97 Prozent.

SanDisk Corporation: 907,50€ (+18,24 %)

Nebius: Hohe Erwartungen vor den Quartalszahlen

Vor den für morgen angekündigten Quartalszahlen steigt bei Nebius die Spannung. Die Aktie des Cloud- und KI-Infrastrukturanbieters gewinnt 15,44 Prozent auf 141,94 Euro. Auf Wochensicht liegt sie damit 2,59 Prozent im Plus. Dem Monatsverlust von 30,05 Prozent steht seit Jahresbeginn ein Gewinn von 89,87 Prozent gegenüber.

Die Forendiskussion verbindet hohe Erwartungen an die Zahlen mit Vorsicht nach dem schnellen Anstieg. Einige Teilnehmer hoffen auf weitere Kursgewinne und starke Geschäftsergebnisse. Andere erwägen Gewinnmitnahmen vor der Veröffentlichung oder bedauern verpasste Nachkäufe.

Nebius Group Registered (A): 141,94€ (+15,44 %)

Lumentum: Tagesplus mildert den Monatsverlust

Bei Lumentum steht der Tagesgewinn von 15,20 Prozent auf 610,95 Euro einem Monatsverlust von 40,73 Prozent gegenüber. Auch auf Wochensicht bleibt der Anbieter optischer und photonischer Produkte mit 5,26 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie dagegen 81,16 Prozent.

Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser des heutigen Anstiegs gibt es zunächst nicht.

Lumentum Holdings: 610,95€ (+15,20 %)

Micron: Neue Zuversicht für die KI-Nachfrage

Die aufgehellte Stimmung für KI- und Technologiewerte begleitet den kräftigen Anstieg bei Micron. Der Speicherchiphersteller gewinnt 13,99 Prozent auf 739,70 Euro. Starke Zahlen von CoreWeave und die robuste Nachfrage vor dem geplanten Anthropic-Börsengang stützen das Branchenumfeld.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt die Zuversicht. Die Geschäftszahlen von CoreWeave gelten dort als Zeichen anhaltend hoher Investitionen in KI-Infrastruktur. Teilnehmer sehen dadurch Sorgen vor einer Abschwächung der KI-Nachfrage gemildert.

Die Aktie bleibt auf Wochensicht mit 10,06 Prozent und auf Monatssicht mit 23,93 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Plus von 181,62 Prozent.

Micron Technology: 739,70€ (+13,99 %)

Marvell: Bessere Branchenstimmung stützt den Kurs

Marvell profitiert vom freundlicheren Umfeld für KI-Aktien. Die starken CoreWeave-Zahlen und die robuste Nachfrage vor dem geplanten Anthropic-Börsengang heben die Stimmung für die Branche. Der Halbleiteranbieter legt um 12,66 Prozent auf 156,40 Euro zu.

Der Anstieg relativiert sich im längeren Rückblick: Auf Wochensicht verliert Marvell 4,49 Prozent, über einen Monat 39,43 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 103,40 Prozent.

Marvell Technology: 156,40€ (+12,66 %)

Seagate: Deutliche Erholung mit Abstand zum Monatsniveau

Für Seagate geht es um 12,10 Prozent auf 505,00 Euro nach oben. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

Der Anbieter von Speicherlösungen bleibt trotz der Erholung über eine Woche 8,33 Prozent und über einen Monat 29,77 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steigt die Aktie um 104,68 Prozent.

Seagate Technology Holdings: 505,00€ (+12,10 %)

Arm: Zweistelliges Plus ohne neue Unternehmensnachricht

Ohne konkrete Unternehmensnachrichten steigt Arm um 11,98 Prozent auf 182,30 Euro. Der Anbieter von Prozessorarchitekturen gewinnt damit deutlich an Wert, bleibt aber auf Wochensicht 5,50 Prozent und auf Monatssicht 24,79 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf 91,03 Prozent.

Arm Holdings: 182,30€ (+11,98 %)

Intel: Kursanstieg trifft auf kontroverse Debatte

Bei Intel prägt ein grundsätzlicher Streit über die Kurstreiber die Diskussion. Im Forum stehen sich Anhänger charttechnischer Erklärungen und Verfechter fundamentaler Bewertungen gegenüber. Auch der Einfluss politischer Unterstützung wird diskutiert. Der Ton ist teils konfrontativ; eine einheitliche Einschätzung entsteht nicht.

Die Aktie steigt um 9,42 Prozent auf 57,04 Euro. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht gewinnt Intel 2,90 Prozent, während über einen Monat ein Minus von 38,87 Prozent bleibt. Seit Jahresbeginn liegt der Titel 78,84 Prozent im Plus.

Intel: 57,04€ (+9,42 %)

Siemens Energy: Höhere Wachstumsziele nach Rekordjahr

Nach dem Rekordjahr 2025/26 setzt sich Siemens Energy höhere Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Der weltweit hohe Strombedarf bildet den Hintergrund. Die Aktie des Energietechnikkonzerns steigt um 7,87 Prozent auf 132,22 Euro.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt die Freude über den Anstieg. Positiv aufgenommen wird auch eine diskutierte Dividendenerhöhung. Zugleich bleiben Fragen zur weiteren Kursentwicklung und zu einem möglichen Verkauf der Netzsparte. Einzelne Stimmen verweisen auf zwischenzeitlichen Verkaufsdruck.

Auf Wochensicht liegt die Aktie mit 0,06 Prozent nur knapp im Plus. Der Monatsverlust beträgt 11,00 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt der Titel 7,91 Prozent.

Siemens Energy: 132,22€ (+7,87 %)

Rheinmetall: Die Marke von 800 Euro rückt näher

Der Kursrückgang bei Rheinmetall verschärft sich. Die Aktie fällt um 6,55 Prozent auf 804,25 Euro und nähert sich damit der Marke von 800 Euro. Auf Wochensicht beträgt der Verlust 19,51 Prozent. Über einen Monat sinkt der Kurs um 13,68 Prozent, seit Jahresbeginn um 48,35 Prozent. Ein konkreter neuer Auslöser für den heutigen Abschlag ist zunächst nicht erkennbar.

Im Forum wächst die Sorge vor weiteren Verlusten. Skeptische Stimmen sehen wenig Kaufdruck und bezweifeln, dass die bisherigen Tiefs halten. Andere bleiben längerfristig zuversichtlich. Politische Risiken und Warnungen für den Sektor werden diskutiert, ohne dass daraus eine einheitliche Bewertung entsteht.

Rheinmetall: 804,25€ (-6,55 %)

Brenntag: Unter Druck vor der Quartalsmitteilung

Vor der für morgen angesetzten Quartalsmitteilung verliert Brenntag 4,15 Prozent auf 59,33 Euro. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar.

Der Chemiedistributeur liegt damit auf Wochensicht 4,53 Prozent und über einen Monat 4,16 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 19,70 Prozent.

Brenntag: 59,33€ (-4,15 %)

EssilorLuxottica: Rückgang nach kräftigem Monatsanstieg

Nach einem starken Monat gibt EssilorLuxottica heute nach. Die Aktie des Brillen- und Brillenglaskonzerns verliert 2,91 Prozent auf 182,53 Euro. Über einen Monat bleibt ein Plus von 23,39 Prozent bestehen. Auf Wochensicht beträgt das Minus 1,27 Prozent, seit Jahresbeginn 32,84 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es zunächst nicht.

EssilorLuxottica: 182,53€ (-2,91 %)

Airbnb: Verluste trotz freundlichem Technologieumfeld

Airbnb fällt um 2,87 Prozent auf 162,66 Euro und bleibt damit von der breiten Technologieerholung abgekoppelt. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht. Die jüngere Bilanz bleibt positiv: Über eine Woche gewinnt die Aktie 10,15 Prozent, über einen Monat 10,05 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 40,71 Prozent.

Airbnb Registered (A): 162,66€ (-2,87 %)

McDonald's: Tagesverlust bei positiver Monatsbilanz

Bei McDonald's steht dem heutigen Abschlag eine positive Entwicklung der vergangenen Wochen gegenüber. Die Aktie verliert 2,33 Prozent auf 247,55 Euro. Auf Wochensicht gewinnt sie weiterhin 9,00 Prozent, über einen Monat 19,06 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 3,72 Prozent im Minus. Ein konkreter unternehmensspezifischer Grund für den heutigen Rückgang ist zunächst nicht erkennbar.

McDonald's: 247,55€ (-2,33 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt eine kräftige Erholung vieler Technologieaktien, die ihre Monatsverluste jedoch nicht ausgleicht. CoreWeave liefert mit starken Geschäftszahlen einen positiven Impuls. Bei den europäischen Werten stehen den Gewinnen von Siemens Energy deutliche Verluste bei Rheinmetall und Brenntag gegenüber.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.