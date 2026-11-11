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    Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen gaben am Mittwoch nach
    • Bund-Future sank um 0,25 Prozent auf 122,34 Punkte
    • Rohölpreise schürten Inflations- und Zinssorgen
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 122,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,33 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihekurse durch die gestiegenen Rohölpreise. Diese erholten sich teilweise von den Verlusten seit Wochenbeginn. Zweifel an einer diplomatischen Lösung im Iran-Krieg sind wieder gestiegen. Inflationssorgen und Zinserhöhungserwartungen wurden so geschürt.

    Am Dienstag waren die Kurse noch deutlich gefallen. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise bestätigten die Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank. Aussagen von Vertretern der Fed verstärkten diese Annahmen.

    In Deutschland wurden die Zahlen zu der Inflationsentwicklung im Oktober veröffentlicht. Es handelte sich jedoch um die zweite Schätzung, die die Ergebnisse der ersten Schätzung bestätigte. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen im Oktober, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht./jsl/he





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