KONJUNKTUR vom 11.11.2026 - 17.00 Uhr

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft fasst auch aus Sicht der "Wirtschaftsweisen" wieder Tritt - im Bundeshaushalt aber könnten auf längere Sicht riesige Finanzlücken klaffen. Der Sachverständigenrat Wirtschaft warnte die Bundesregierung vor einer ausufernden Schuldenpolitik. Die Ökonomen sehen eine Aufgabe von "historischem Ausmaß". Die Politik werde um harte Entscheidungen nicht herumkommen, sagt die Vorsitzende Monika Schnitzer in Berlin. Die derzeit vergleichsweise robuste Konjunktur ändere daran nur wenig.

ANTALYA - Die Zeit im Kampf gegen die Klimakrise rennt davon - trotzdem haben etliche Staats- und Regierungschefs den Gipfel auf der Klimakonferenz in der Türkei ausgelassen, so auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dort warnte UN-Generalsekretär António Guterres die Weltgemeinschaft: "Die brutale Wahrheit ist, dass die Klimakrise uns enteilt."

Von der Leyen will Europa zum ersten Strom-Kontinent machen

ANTALYA - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa zum ersten klimaneutralen und strombetriebenen Kontinent machen. Schon jetzt stammten mehr als 70 Prozent des europäischen Stroms aus sauberen Energien und es werde noch mehr, sagte sie auf dem "Leader's Summit" der UN-Klimakonferenz mit Dutzenden Staats- und Regierungschefs im türkischen Antalya.

ROUNDUP/Ukraine-Gespräche: USA wollen Europäer an den Tisch bringen

ABU DHABI - Nach Gesprächen zwischen Moskau und Kiew wollen die USA nun Europa bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs ins Boot holen. "Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben", sagte US-Unterhändler Jared Kushner bei einer Pressekonferenz nach zweitägigen Verhandlungen in Abu Dhabi.

Bundesbankpräsident Nagel liest morgens keine Nachrichten aus USA mehr

RIGA - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat nach eigenen Angaben seine Morgenroutine geändert - und verzichtet nach dem Aufstehen auf den morgendlichen Blick auf das Nachrichtengeschehen in den USA. "Vor ein paar Monaten war es noch so: Das Erste, was ich morgens tat, war, auf meinem Handy nachzuschauen, was auf der anderen Seite des großen Teichs passiert war. Was im Weißen Haus beschlossen wurde, welche geniale Idee der Präsident über Nacht gehabt hatte", erzählte Nagel bei einer Konferenz der lettischen Zentralbank in Riga.

15 Milliarden Euro Sanierungsstau - Häfen fordern mehr Geld

BERLIN - Deutschlands Seehafenbetrieben geht es trotz teils maroder Infrastruktur in den Häfen relativ gut. "Es gibt durchaus regionale Unterschiede, aber in Summe läuft es gut", sagte der Präsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe, Sebastian Jürgens. So sei der Güterumschlag im ersten Halbjahr um 2,1 Prozent auf 144 Millionen Tonnen gestiegen und der Containerumschlag habe sich um 3,2 Prozent auf rund 7,5 Millionen Standardcontainer erhöht.

EU-Haushalt für 2027 steht



BRÜSSEL - Der EU-Haushalt im kommenden Jahr soll knapp 200 Milliarden Euro umfassen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel darauf, dass 2027 im Haushalt insgesamt rund 199,7 Milliarden Euro verplant werden können, wie die EU-Länder nach Verhandlungen in Brüssel bis zum frühen Morgen mitteilten.

Generalstreik in Spanien für bezahlbares Wohnen



MADRID - In Spanien ist es zum Auftakt des Generalstreiks gegen die Wohnungskrise an Straßenblockaden zu Rangeleien zwischen Streikposten, Autofahrern und der Polizei gekommen. Der Verkehr vor allem in Katalonien und in Madrid wurde beeinträchtigt, und viele Menschen konnten ihre Arbeitsplätze nicht erreichen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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