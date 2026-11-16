Europa feiert erste Erfolge bei seltenen Erden

Besonders wichtig sind die Rohstoffe Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, die für die Herstellung vieler Hochleistungsmagnete für Elektroautos, Windkraftanlagen, Industrieroboter und moderne Rüstungssysteme essenziell sind.

Europa macht Fortschritte beim Aufbau einer eigenen Seltene-Erden-Industrie. In Estland werden bereits leistungsfähige Magnete produziert, in Frankreich entstehen zusätzliche Verarbeitungskapazitäten und in Skandinavien werden große Rohstoffvorkommen erschlossen. Milliarden fließen in neue Minen, Raffinerien und Recyclinganlagen. Ziel ist, dass Europas Schlüsselindustrien künftig deutlich weniger von Lieferungen aus China abhängig sein sollen.

Eine Schlüsselrolle spielt Skandinavien. Der schwedische Staatskonzern LKAB gewinnt seit mehr als einem Jahrhundert Eisenerz. Künftig will das Unternehmen auch Seltene Erden nutzen, die bei der Förderung als Nebenprodukt anfallen. Dadurch kann LKAB auf bestehende Bergwerke und Infrastruktur zurückgreifen. In Lulea wurde eine Pilotanlage für 800 Millionen schwedische Kronen (74 Millionen Euro) fertiggestellt, die im November die technische Inbetriebnahme durchläuft. Eine wesentlich größere industrielle Anlage könnte Anfang der 2030er-Jahre folgen.

Zusätzlich entwickelt der Konzern das Per-Geijer-Vorkommen in Nordschweden, das besonders hohe Konzentrationen Seltener Erden aufweist. LKAB ist außerdem größter Anteilseigner des norwegischen Raffineriespezialisten REEtec. Damit beteiligt sich der Konzern nicht nur an der Förderung, sondern auch am Aufbau der Weiterverarbeitung.

Auch Norwegen verfügt über erhebliche Ressourcen. Für den Fen-Komplex werden rund 15,9 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Oxide geschätzt. Entwickler Rare Earths Norway kündigte Anfang November eine Pilotanlage an, deren Finanzierung teilweise aus öffentlichen Mitteln erfolgen soll. In Finnland wird das Sokli-Projekt vorangetrieben, während Amaroq in Grönland das Ilua-Vorkommen erkundet. Allerdings befinden sich diese Projekte noch in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Bis zur kommerziellen Förderung dürften teilweise noch Jahre vergehen.

Während viele neue Bergwerke erst geplant werden, gibt es bei der industriellen Verarbeitung bereits konkrete Erfolge. Der kanadische Konzern Neo Performance Materials hat im September in Narva, Estland, die kommerzielle Produktion von Permanentmagneten aufgenommen. Die Fabrik verfügt zunächst über eine jährliche Kapazität von rund 2.000 Tonnen. Perspektivisch ist ein Ausbau auf 5.000 Tonnen vorgesehen. Zusätzlich erweitert Neo seine Verarbeitungskapazitäten im estnischen Sillamäe. Damit entsteht in Europa eine Lieferkette, die von der Raffination bis zum fertigen Magneten reicht.

Auch der belgische Chemiekonzern Solvay treibt den Ausbau seiner Anlage im französischen La Rochelle voran. Erst Anfang November vereinbarte das Unternehmen langfristige Rohstofflieferungen mit der australischen Viridis Mining aus deren brasilianischem Colossus-Projekt. Die Lieferungen sollen 2028 beginnen. Solvay strebt an, bis 2030 rund 30 Prozent des europäischen Bedarfs an magnetfähigen leichten und schweren Seltenen Erden bedienen zu können.

Ein weiterer Baustein entsteht in Deutschland. In Pforzheim entwickelt HyProMag, eine Tochtergesellschaft von Mkango Resources, eine Anlage zur Rückgewinnung von Seltenen Erden aus ausgedienten Magneten. Die zunächst vorgesehene Jahreskapazität liegt bei mindestens 100 Tonnen Magnetmaterial. Im Mehrschichtbetrieb könnte sie auf rund 350 Tonnen steigen. Das Vorhaben erhielt im Oktober den Status eines strategischen EU-Projekts. Recycling könnte langfristig eine wichtige Rolle spielen, weil Europa damit vorhandene Rohstoffe mehrfach nutzen und einen Teil seiner Importe ersetzen kann.

Die Europäische Union unterstützt den Aufbau der Lieferketten inzwischen gezielt mit Fördermitteln, beschleunigten Genehmigungen und langfristigen Abnahmevereinbarungen. Allein die bislang ausgewählten strategischen Rohstoffprojekte benötigen nach Schätzungen der EU Investitionen von mehr als 43 Milliarden Euro. Mit dem Aktionsplan ReSourceEU sollen zusätzlich rund 3 Milliarden Euro mobilisiert werden.

Bis 2030 will die EU mindestens zehn Prozent ihres jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen selbst fördern, 40 Prozent innerhalb Europas verarbeiten und 25 Prozent durch Recycling decken. Diese Ziele gelten allerdings für strategische Rohstoffe insgesamt und nicht ausschließlich für Seltene Erden. Dabei orientiert sich Europa eigentlich an einem chinesischen Modell. Jahrzehntelang hat Peking mit staatlicher Unterstützung eine leistungsfähige Rohstoffindustrie aufgebaut. Nun setzt auch Brüssel auf eine aktive Industriepolitik, um strategisch wichtige Produktionskapazitäten zu schaffen.

Trotz der Fortschritte ist der Weg zu einer unabhängigen Versorgung noch weit. China kontrolliert rund 60 Prozent der weltweiten Förderung magnetrelevanter Seltener Erden, mehr als 90 Prozent ihrer Raffination und einen ähnlich hohen Anteil der Magnetproduktion. Das größte Hindernis ist dabei die wirtschaftliche Verarbeitung der Rohstoffe, nicht ihr Vorkommen. Europäische Anlagen benötigen hohe Anfangsinvestitionen und müssen sich gegen etablierte chinesische Anbieter behaupten, die häufig günstiger produzieren können. Hinzu kommen langwierige Genehmigungsverfahren, technische Herausforderungen und die Unsicherheit über künftige Rohstoffpreise.

Eine vollständige Unabhängigkeit bis 2030 ist deshalb kaum erreichbar. Doch die ersten kommerziellen Produktionsanlagen, neue Lieferverträge und der Ausbau europäischer Raffinerien zeigen, dass sich die industrielle Landschaft bereits verändert. Entscheidend wird nun sein, ob Europa seine zahlreichen Projekte schnell genug in eine wirtschaftlich tragfähige Lieferkette überführen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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