Buy the dip, baby? Warum Kleinanleger den Crash nicht kaufen

Die Bank teilte am Dienstag mit, dass institutionelle Investoren in der vergangenen Woche Aktien im Wert von über 6,1 Milliarden US-Dollar gekauft haben, wovon 4 Milliarden US-Dollar in Aktien-ETFs flossen.

Vor dem Crash ist nach dem Crash. Warum kaufen Kleinanleger Aktien weniger stark nach als große Investoren? Dieses Verhalten legen neueste Zahlen der Bank of America nahe, die ausschließlich für die USA gelten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Privatkunden der Bank of America verkauften hingegen zum vierten Mal in Folge netto Aktien und stießen diese im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar ab. Verkehrte Welt?

Die Divergenz fällt mit einer erhöhten Marktvolatilität zusammen, die nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kongresskammern bei den Zwischenwahlen entstanden ist. Auch die Aktienmärkte zeigten sich volatil, da befürchtet wird, dass der Trend zu künstlicher Intelligenz – der den Aktienmarkt in den letzten Jahren auf Rekordhochs getrieben hat – an Dynamik verliert.

Dieses Kaufverhalten markiert eine ungewöhnliche Dynamik am Aktienmarkt. Seit den Trump-Zöllen am 2. April 2025 nutzten Privatanleger starke Kursrückgänge, um Aktien mit Abschlag zu erwerben. In den letzten Handelssitzungen war dies nicht der Fall.

"Privatanleger waren kein Stützpfeiler. Wir haben viel darüber gesprochen, wie sie bei Kursrückgängen kaufen; sie sind die Stütze für den Gesamtmarkt", sagte Amy Wu Silverman, Leiterin der Derivatestrategie bei RBC Capital Markets, gegenüber CNBC.

"Wenn man sich die Kursentwicklung vom Donnerstag ansieht, wurde sie durch zahlreiche Put-Käufe von Privatanlegern ausgelöst. Es waren die Privatanleger, die nervös wurden, und dies löste eine Kettenreaktion mit anderen Aspekten des Marktes aus", so Silverman.

FAZIT

Ob institutionelle Anleger weiterhin kaufen, während Privatanleger ihre Positionen zurückfahren, wird zeigen, ob diese Aufspaltung auch nach dem jüngsten Ausverkauf anhält.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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