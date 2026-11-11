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    Buy the dip, baby? Warum Kleinanleger den Crash nicht kaufen

    Korrektur an der Börse

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    Laut Daten der Bank of America sind es vor allem die großen Investoren, die nach den jüngsten Marktrückgängen verstärkt Aktien nachkauften.

    Für Sie zusammengefasst
    Korrektur an der Börse - Buy the dip, baby? Warum Kleinanleger den Crash nicht kaufen
    Foto: Midjourney

    Vor dem Crash ist nach dem Crash. Warum kaufen Kleinanleger Aktien weniger stark nach als große Investoren? Dieses Verhalten legen neueste Zahlen der Bank of America nahe, die ausschließlich für die USA gelten.

    Die Bank teilte am Dienstag mit, dass institutionelle Investoren in der vergangenen Woche Aktien im Wert von über 6,1 Milliarden US-Dollar gekauft haben, wovon 4 Milliarden US-Dollar in Aktien-ETFs flossen.

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    Privatkunden der Bank of America verkauften hingegen zum vierten Mal in Folge netto Aktien und stießen diese im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar ab. Verkehrte Welt?

    Die Divergenz fällt mit einer erhöhten Marktvolatilität zusammen, die nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kongresskammern bei den Zwischenwahlen entstanden ist. Auch die Aktienmärkte zeigten sich volatil, da befürchtet wird, dass der Trend zu künstlicher Intelligenz – der den Aktienmarkt in den letzten Jahren auf Rekordhochs getrieben hat – an Dynamik verliert.

    Dieses Kaufverhalten markiert eine ungewöhnliche Dynamik am Aktienmarkt. Seit den Trump-Zöllen am 2. April 2025 nutzten Privatanleger starke Kursrückgänge, um Aktien mit Abschlag zu erwerben. In den letzten Handelssitzungen war dies nicht der Fall.

    "Privatanleger waren kein Stützpfeiler. Wir haben viel darüber gesprochen, wie sie bei Kursrückgängen kaufen; sie sind die Stütze für den Gesamtmarkt", sagte Amy Wu Silverman, Leiterin der Derivatestrategie bei RBC Capital Markets, gegenüber CNBC.

    "Wenn man sich die Kursentwicklung vom Donnerstag ansieht, wurde sie durch zahlreiche Put-Käufe von Privatanlegern ausgelöst. Es waren die Privatanleger, die nervös wurden, und dies löste eine Kettenreaktion mit anderen Aspekten des Marktes aus", so Silverman.

    FAZIT

    Ob institutionelle Anleger weiterhin kaufen, während Privatanleger ihre Positionen zurückfahren, wird zeigen, ob diese Aufspaltung auch nach dem jüngsten Ausverkauf anhält.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurKrischan Orth
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