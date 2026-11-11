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    Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 125 Franken

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Novartis auf Hold, Ziel 125 Franken
    • Novartis-Aktien handeln 20 Prozent über Wettbewerbern
    • Getrübte Langfristaussichten begrenzen weiteres Potenzial
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 125 Franken
    Foto: EllaD - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 143,9 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5071. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -26,95 %/+0,88 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 125 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00CHF, was einem Rückgang von -5,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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