Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.003,26USD pro Feinunze und notiert damit -0,73 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 52,20USD und damit +1,31 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,13USD und verzeichnet ein Plus von +2,23 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,34USD und verzeichnet ein Plus von +2,19 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.060,69 USD +3,18 % Platin 1.547,88 USD +0,61 % Aluminium 3.082,33 USD +1,97 % Erdgas 3,295 USD -0,34 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,18 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.11.26, 17:29 Uhr.