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    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.11.2026

    Rohstoffpreise Überblick

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    Rohstoffpreise Überblick - Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.11.2026
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    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.003,26USD pro Feinunze und notiert damit -0,73 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 52,20USD und damit +1,31 % im Plus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,13USD und verzeichnet ein Plus von +2,23 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,34USD und verzeichnet ein Plus von +2,19 %.

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    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.060,69USD +3,18 %
    Platin 1.547,88USD +0,61 %
    Aluminium 3.082,33USD +1,97 %
    Erdgas 3,295USD -0,34 %

    Rohstoff des Tages: Palladium

    Mit einem Tages-Plus von +3,18 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.11.26, 17:29 Uhr.

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