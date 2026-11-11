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    Termine am 12. November 2026

    TAGESVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen
    • Britannien meldet BIP, Produktion und Handelsbilanz
    • Bundesbank legt Finanzstabilitätsbericht vor
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement
    07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
    07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen (14.00 Online-Pk)
    07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update
    08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    08:30 DEU: Verband der chemischen Industrie (VCI), Q3-Konjunkturbericht 08:45 DEU: Brenntag, Capital Markets Day
    09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)
    11:00 ESP: ACS, Capital Markets Day
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)
    16:30 USA: Kraft Heinz, Investor Day
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Applied Materials, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: DocMorris, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Analyst Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)
    08:00 GBR: BIP 9/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26
    18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Volkswagen startet Serienproduktion des ID. Tiguan im Werk Emden, u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD)

    09:30 LUX: Mündliche Verhandlung zu Klage von Meta und Tiktok gegen Aufsichtsgebühr

    10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: alltours stellt Geschäftsergebnisse und Sommerprogramm 2027 vor

    DEU: Creditreform stellt Schuldneratlas 2026 vor

    TUR: Abschluss des Gipfels der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei

    BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel

    LUX: Schlussanträge am EuGH zu Milliardenstrafe gegen Google wegen Wettbewerbsverstoß °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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