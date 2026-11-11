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    Sektsteuer-Erhöhung ist vom Tisch

    Landesministerin

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    Für Sie zusammengefasst
    • Die Schaumweinsteuer soll nicht erhöht werden
    • Über den Bundeshaushalt 2027 wird noch verhandelt
    • Alkopopsteuer soll stattdessen verschärft werden
    Landesministerin - Sektsteuer-Erhöhung ist vom Tisch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAINZ (dpa-AFX) - Die Schaumweinsteuer wird nach Darstellung des Weinbauministeriums in Rheinland-Pfalz nicht erhöht. Das teilte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) in Mainz mit. Die Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 laufen derzeit allerdings noch. "Das ist ein gutes und wichtiges Signal für unsere Weinwirtschaft, die sich ohnehin in einer äußerst schwierigen Lage befindet", sagte Schneider.

    Die Bundesregierung verschärfe stattdessen die Alkopopsteuer, teilte der Wirtschaftsstaatssekretär und rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger mit. Einzelheiten nannte er nicht./irs/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
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    Landesministerin Sektsteuer-Erhöhung ist vom Tisch Die Schaumweinsteuer wird nach Darstellung des Weinbauministeriums in Rheinland-Pfalz nicht erhöht. Das teilte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) in Mainz mit. Die Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 …
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