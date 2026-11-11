Siemens Energy springt um 10,5 Prozent – Rheinmetall unter Druck
Der Börsen-Tag
Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX legt kräftig zu, während MDAX und SDAX leicht nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzt Siemens Energy, Rheinmetall verliert deutlich.
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Entwicklung der Indizes**TecDAX führt die Gewinner an – MDAX und SDAX leicht schwächer** Die Aktienindizes zeigen heute ein überwiegend freundliches, aber uneinheitliches Bild. Während TecDAX und States 500 deutlich zulegen, verzeichnen MDAX und SDAX leichte Verluste. Am stärksten entwickelt sich der TecDAX, der um 1,57 Prozent auf 4.114,51 Punkte steigt. Dahinter folgt der States 500 mit einem Plus von 1,27 Prozent auf 7.615,97 Punkte. Auch der DAX liegt im Plus: Der deutsche Leitindex gewinnt 0,68 Prozent und notiert bei 26.693,27 Punkten. Deutlich geringer fällt der Zuwachs beim States 30 aus. Er legt um 0,09 Prozent auf 52.282,17 Punkte zu und bleibt damit hinter dem States 500 zurück. Bei den kleineren und mittelgroßen deutschen Börsenwerten überwiegen dagegen leichte Abschläge. Der SDAX gibt um 0,02 Prozent auf 18.137,62 Punkte nach und bewegt sich damit nahezu auf Vortagesniveau. Der MDAX verliert 0,24 Prozent auf 31.113,79 Punkte und ist damit der schwächste der sechs verglichenen Indizes. Insgesamt liegen vier der sechs Indizes im Plus. Zwischen dem stärksten Index, dem TecDAX, und dem Schlusslicht MDAX beträgt der Abstand bei der heutigen prozentualen Entwicklung 1,81 Prozentpunkte.
DAX: Siemens Energy deutlich vorn, Rheinmetall am stärksten im MinusSiemens Energy setzte sich mit einem Plus von 10,50 Prozent an die Spitze der DAX-Werte. Infineon Technologies folgte mit 6,69 Prozent, RWE gewann 2,24 Prozent. Auf der Verliererseite gab Zalando 1,63 Prozent nach, Brenntag verlor 3,77 Prozent. Rheinmetall verzeichnete mit minus 6,55 Prozent den stärksten Rückgang – und lag damit 17,05 Prozentpunkte hinter Siemens Energy.
MDAX: starke Zugewinne bei TechnologiewertenSUESS MicroTec führte die MDAX-Gewinner mit 8,68 Prozent an. AIXTRON legte 8,03 Prozent zu, SILTRONIC AG 7,08 Prozent. Bei den Verlierern fiel AUTO1 Group mit minus 5,02 Prozent am stärksten zurück. RENK Group verlor 4,54 Prozent, Fraport 2,97 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen 13,70 Prozentpunkte.
SDAX: Draegerwerk führt, VINCORION fällt zurückDraegerwerk gewann 9,93 Prozent und lag damit vor Basler mit 5,30 Prozent sowie LPKF Laser & Electronics mit 4,01 Prozent. VINCORION war mit minus 7,06 Prozent der größte Verlierer. KWS SAAT büßte 3,24 Prozent ein, HelloFresh 3,14 Prozent. Der Abstand zwischen Draegerwerk und VINCORION betrug 16,99 Prozentpunkte.
TecDAX: Draegerwerk vor SUESS MicroTec und AIXTRONAuch im TecDAX stand Draegerwerk mit einem Plus von 9,93 Prozent an der Spitze. SUESS MicroTec folgte mit 8,68 Prozent, AIXTRON mit 8,03 Prozent. Die angegebenen Flopwerte lagen deutlich näher beieinander: Kontron verlor 0,47 Prozent, OHB 0,72 Prozent und HENSOLDT 1,41 Prozent. Damit betrug der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert 11,34 Prozentpunkte.
States 30: Gewinnerliste mit NVIDIA an der SpitzeNVIDIA stieg um 3,91 Prozent, knapp vor Cisco Systems mit 3,72 Prozent. Caterpillar legte 2,99 Prozent zu. Auch die als Flopwerte aufgeführten Titel weisen in den Daten Zugewinne aus: Caterpillar mit 2,99 Prozent, Salesforce mit 2,05 Prozent und Goldman Sachs Group mit 2,04 Prozent. Caterpillar erscheint damit sowohl bei den Top- als auch bei den Flopwerten.
States 500: SanDisk vorn, auch die gelisteten Flopwerte im PlusSanDisk Corporation führte die Gewinner mit einem Plus von 15,99 Prozent an. Lumentum Holdings stieg um 14,70 Prozent, Dell Technologies Registered (C) um 13,12 Prozent. Die aufgeführten Flopwerte verzeichneten ebenfalls positive Veränderungen: Qualcomm legte 1,76 Prozent zu, Cboe Global Markets 1,75 Prozent und Hilton Worldwide Holdings 1,74 Prozent. Der Abstand zwischen SanDisk Corporation und dem niedrigsten dieser Werte lag bei 14,25 Prozentpunkten.
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