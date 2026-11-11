Siemens Energy springt um 10,5 Prozent – Rheinmetall unter Druck Der Börsen-Tag 177 0 Kommentare

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX legt kräftig zu, während MDAX und SDAX leicht nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzt Siemens Energy, Rheinmetall verliert deutlich.

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