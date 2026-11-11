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    VINCORION bricht um 6,60 % ein, Rüstungswerte stehen unter Druck

    Aktie im Fokus

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    VINCORION verliert 6,60 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 1,96 % im Plus liegt.

    Aktie im Fokus - VINCORION bricht um 6,60 % ein, Rüstungswerte stehen unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    Im Rüstungssektor geben Rheinmetall, Leonardo und BAE Systems nach, wobei Rheinmetall mit einem Verlust von 6,85 % besonders unter Druck steht. Auch VINCORION sackt ab, obwohl der Rüstungszulieferer für das dritte Quartal einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern um knapp 38 % auf 17,9 Millionen Euro meldet.

    Wie hat sich die VINCORION-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten VINCORION Aktionäre einen Verlust von -11,33 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die VINCORION Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %.

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    Während VINCORION deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %. Damit gehört VINCORION heute zu den auffälligeren Werten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,41 %. Rheinmetall notiert im Minus, mit -6,85 %. SAFRAN verliert -0,89 %

    VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,92 %
    1 Monat -4,62 %
    3 Monate -11,33 %
    Stand: 11.11.2026, 18:00 Uhr

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    Informationen zur VINCORION Aktie

    Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,50 Mio.EUR € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die VINCORION Aktie?


    Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    VINCORION

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