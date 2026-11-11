VINCORION bricht um 6,60 % ein, Rüstungswerte stehen unter Druck

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten VINCORION Aktionäre einen Verlust von -11,33 % hinnehmen.

Im Rüstungssektor geben Rheinmetall, Leonardo und BAE Systems nach, wobei Rheinmetall mit einem Verlust von 6,85 % besonders unter Druck steht. Auch VINCORION sackt ab, obwohl der Rüstungszulieferer für das dritte Quartal einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern um knapp 38 % auf 17,9 Millionen Euro meldet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die VINCORION Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %.

Während VINCORION deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %. Damit gehört VINCORION heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,41 %. Rheinmetall notiert im Minus, mit -6,85 %. SAFRAN verliert -0,89 %

VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,92 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate -11,33 %

Stand: 11.11.2026, 18:00 Uhr

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX legt kräftig zu, während MDAX und SDAX leicht nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzt Siemens Energy, Rheinmetall verliert deutlich.

Ein massiver Gewinneinbruch lässt die Aktie eines europäischen Rüstungskonzerns abstürzen. Auch Rheinmetall und Renk verlieren. JPMorgan warnt vor einem noch größeren Ausverkauf.

Der Rüstungszulieferer Vincorion legt angesichts des Rüstungsbooms weiter kräftig zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im dritten Quartal um knapp 38 Prozent auf 17,9 Millionen Euro, wie das im Kleinwerte-Index SDax …

Informationen zur VINCORION Aktie

Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,50 Mio.EUR € wert.

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Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.