Freenet steigert Umsatz deutlich - Jahresziele bestätigt
- Freenet steigerte den Umsatz um gut ein Viertel
- Ebitda sank um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro
- Der Nettogewinn sank auf 148,8 Millionen Euro
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz legte um gut ein Viertel auf 2,29 Milliarden Euro zu, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 bestätigte der Konzern.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern in etwa die Größenordnungen auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 148,8 Millionen Euro, nach 204,3 Millionen ein Jahr zuvor.
Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Anteile um 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 31.115 auf Ariva Indikation (11. November 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+30,47 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
Also langsam zweifle ich ernsthaft am Management! 🙈
ARP über rund 3 % der Aktien angekündigt - der Kurs nimmt es wohlwollend auf.