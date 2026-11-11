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    Dritter Aufwärtstag in Folge - KI-Sorgen lassen nach

    Aktien Europa Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen steigen den dritten Tag in Folge
    • Sorgen vor Überbewertungen bei KI-Aktien nehmen ab
    • SMI und FTSE 100 verbuchen ebenfalls moderate Gewinne
    Aktien Europa Schluss - Dritter Aufwärtstag in Folge - KI-Sorgen lassen nach
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut zugelegt. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 war es der dritte Aufwärtstag in Folge. Rückenwind lieferten abnehmende Sorgen mit Blick auf mögliche Überbewertungen von Aktien der Künstlichen Intelligenz.

    Der EuroStoxx 50 rückte um weitere 1,04 Prozent auf 6.393,39 Punkte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten vor. An der Marke von 6.400 Zählern scheiterte das Börsenbarometer allerdings. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,11 Prozent auf 15.053,86 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,8 Prozent zu./bek/he






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    Verfasst von dpa-AFX
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