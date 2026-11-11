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    DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hält RWE nach neun Monaten auf Kaufen
    • Der faire Wert für RWE bleibt bei 69 Euro bestehen
    • Eisenmann sieht weiteres Potenzial, Ziele bleiben verhalten
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch./rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 59,38 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +9,76 %/+26,65 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,18, was eine Steigerung von +4,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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