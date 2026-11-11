DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 68,50 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -14,18 %/+23,64 % bedeutet.