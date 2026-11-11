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    DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro
    • Analyst sieht solides drittes Quartal bei Fraport
    • Auslandsgeschäft gleicht Frankfurter Schwäche aus
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Flughafenbetreiber in einer Studie am Mittwoch ein solides drittes Quartal, getragen vom internationalen Geschäft. Der dort erzielte operative Gewinn (Ebitda) habe eine verhaltende Entwicklung in Frankfurt kompensiert. Der Experte senkte aber den fairen Wert etwas./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 68,50 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -14,18 %/+23,64 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 85 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00, was eine Steigerung von +23,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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