Clorox: Kursverlust im schwachen Konsumgütersektor

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Clorox Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,70 % hinzunehmen.

Konsumgüterwerte geben heute auf breiter Front nach: Neben Clorox verlieren auch Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive und Procter & Gamble. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang bei Clorox gibt es zunächst nicht. Der States 500 legt dagegen um 1,52 % zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clorox Aktie damit um +10,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,62 % gewonnen.

Während Clorox deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,52 %. Damit gehört Clorox heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Kimberly-Clark notiert im Minus, mit -2,10 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,40 %.

Clorox Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,70 % 1 Monat +23,79 % 3 Monate -0,70 % 1 Jahr +2,64 %

Informationen zur Clorox Aktie

Stand: 11.11.2026, 19:00 Uhr

Clorox ist ein US-Konsumgüterkonzern mit Schwerpunkt auf Reinigung und Hygiene. Zum Portfolio zählen Clorox-Bleichmittel und Desinfektionstücher, Pine-Sol-Reiniger, Glad-Müllbeutel und Hidden-Valley-Dressings. In mehreren US-Nischen hält Clorox führende Marktpositionen. Konkurrenten sind Procter & Gamble, Reckitt und SC Johnson. Starke Marken, breite Handelspräsenz und etablierte Desinfektionskompetenz zählen zu den Wettbewerbsvorteilen.

Es gibt 121 Mio. Clorox Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,22 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Clorox erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei -7,36 %, über 10 Jahre bei -0,50 %.

Lohnt sich ein Investment in die Clorox Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Clorox Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Clorox Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.