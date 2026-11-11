freenet: Kundenwachstum stark, Cashflow hoch – 2026-Prognose bestätigt
Mehr Umsatz, mehr Kunden: Freenet wächst dank mobilezone und waipu.tv. Trotz Ergebnisbelastungen bestätigt der Konzern seine Jahresziele und setzt auf eine stabile Mindestdividende.
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 25,2 % auf 2.289,6 Mio. Euro, vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland.
- Der bereinigte Free Cashflow erhöhte sich trotz rückläufigem bereinigtem EBITDA um 2,7 % auf 233,3 Mio. Euro; die Cash Conversion lag bei 62,7 %.
- Die Kundenbasis wuchs gegenüber Ende 2025 um 2,2 % auf 10,216 Mio.; davon entfielen 8,345 Mio. auf Postpaid-Kunden und 1,871 Mio. auf waipu.tv-Abos.
- Im Mobilfunk stieg das bereinigte EBITDA um 10,6 % auf 286,3 Mio. Euro. Belastend wirkte ein negativer Effekt von rund 32 Mio. Euro aus der Telefónica-Vereinbarung; wesentliche wirtschaftliche Eckpunkte für eine langfristige Fortsetzung der Partnerschaft wurden vereinbart.
- waipu.tv gewann 116.000 Abonnenten hinzu; das bereinigte EBITDA des IPTV-Segments legte deutlich um 20,3 % auf 29,5 Mio. Euro zu. Freenet übernahm zudem die verbleibenden rund 25 % an waipu.tv.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: erwartet werden 500–530 Mio. Euro bereinigtes EBITDA und 270–300 Mio. Euro bereinigter Free Cashflow. Für 2026 bis 2028 gilt eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie.
Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsmitteilung 2026, bei freenet ist am 11.11.2026.
Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,760EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.173,66PKT (-0,11 %).
0,00 %
+5,13 %
+7,12 %
+1,45 %
-15,20 %
-5,26 %
+3,48 %
-6,91 %
+34,69 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte