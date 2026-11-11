Fresenius plant FMC-Aktienverkauf: Anteil soll auf 20 % sinken
Fresenius setzt den Rückzug bei FMC fort: Der Konzern will rund 13,4 Millionen Aktien verkaufen und mit den Erlösen insbesondere Investitionen in Wachstumsplattformen ermöglichen.
Foto: adobe.stock.com
- Fresenius plant, rund 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) zu verkaufen – das entspricht etwa 5 Prozent des FMC-Grundkapitals.
- Die Aktien sollen über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren institutionellen Investoren angeboten werden.
- Nach Abschluss des Verkaufs soll Fresenius’ Beteiligung an FMC von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken.
- Der Verkauf setzt den schrittweisen Abbau der Finanzbeteiligung fort; zuvor hatte Fresenius unter anderem im August 7,8 Millionen FMC-Aktien veräußert.
- Die Nettoerlöse sollen gemäß den Kapitalallokationsprioritäten von #FutureFresenius eingesetzt werden, insbesondere um Investitionen in Wachstumsplattformen zu ermöglichen.
- Das Bookbuilding startet unmittelbar; Preis und Zuteilung werden voraussichtlich vor Xetra-Handelsbeginn am 12. November 2026 bekannt gegeben. Für die verbleibenden Aktien gilt eine 90-tägige Lock-up-Frist.
Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,47EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,89 % im
Minus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,36EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.717,00PKT (+0,61 %).
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