Fresenius plant FMC-Aktienverkauf: Anteil soll auf 20 % sinken 37 0 Kommentare

Fresenius setzt den Rückzug bei FMC fort: Der Konzern will rund 13,4 Millionen Aktien verkaufen und mit den Erlösen insbesondere Investitionen in Wachstumsplattformen ermöglichen.

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