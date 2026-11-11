Wienerberger: Gerhard Hanke wird neuer CEO
Vom Interimschef zum CEO: Gerhard Hanke übernimmt dauerhaft die Führung der Wienerberger AG. Der langjährige Manager folgt auf Heimo Scheuch.
Foto: Wienerberger AG
- Der Aufsichtsrat hat Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November 2026 zum CEO der Wienerberger AG ernannt.
- Mit der Ernennung endet ein strukturierter Nachfolgeprozess, der im August 2026 gestartet wurde.
- Der frühere CEO Heimo Scheuch hatte seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.
- Hanke war seit August 2026 interimistischer CEO und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Wienerberger in Finanzen und Operations mit.
- Er war von 2021 bis 2025 CFO und ab März 2025 COO Central & East; seine bisherigen Regionalaufgaben werden auf das erweiterte Führungsteam verteilt.
- Die Zuständigkeiten von CFO Dagmar Steinert und COO West Harald Schwarzmayr im Vorstand bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,40 % im
Minus.
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