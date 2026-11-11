Wienerberger: Gerhard Hanke wird neuer CEO
Vom Interimschef zum CEO: Gerhard Hanke übernimmt dauerhaft die Führung von Wienerberger – und muss den Baustoffkonzern durch schwache Nachfrage und steigende Kosten steuern.
Foto: Wienerberger AG
- Gerhard Hanke wurde mit sofortiger Wirkung zum CEO der Wienerberger AG ernannt; zuvor war er seit August 2026 interimistischer CEO.
- Der Aufsichtsrat schloss damit einen im August gestarteten strukturierten Nachfolgeprozess ab, nachdem der frühere CEO Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte.
- Hanke bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Wienerberger mit: Er war von 2021 bis 2025 CFO und ab März 2025 COO für Zentral- und Osteuropa.
- Seine bisherigen Zuständigkeiten für Zentral- und Osteuropa werden im erweiterten Führungsteam verteilt; die Verantwortlichkeiten von CFO Dagmar Steinert und COO West Harald Schwarzmayr bleiben unverändert.
- Hanke sieht Wienerberger mit schwacher Nachfrage in wichtigen Märkten, steigenden Kosten und einem schwierigen Neubausektor konfrontiert, ist aber von der Stärke und dem Potenzial des Unternehmens überzeugt.
- Wienerberger beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro sowie ein operatives EBITDA von 754 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,40 % im
Minus.
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