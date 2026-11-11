Private Equity Holding: Neuer NAV per 31. Oktober 2026
Zwei Währungen, zwei Richtungen: Der PEH-Nettoinventarwert steigt im Oktober in Euro, sinkt aber in Franken. Positive Mittelzuflüsse und weitere Aktienrückkäufe runden den Monat ab.
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- Der Nettoinventarwert (NAV) je Namenaktie lag am 31. Oktober 2026 bei **161,44 EUR** beziehungsweise **148,47 CHF**.
- Gegenüber dem 30. September stieg der NAV in Euro um **0,5 %**, sank in Schweizer Franken jedoch um **2,5 %**.
- Die positive Portfolioentwicklung beruhte vor allem auf günstigen Währungseffekten und Bewertungsaufwertungen bei einzelnen Fonds, darunter **TA Associates XIII**.
- Das Portfolio erzielte einen positiven Cashflow: **3,2 Mio. EUR Ausschüttungen** standen **3,0 Mio. EUR Kapitalabrufen** gegenüber.
- Nennenswerte Ausschüttungen kamen von **Abry Senior Equity VI** nach Unternehmensverkäufen, darunter NetNumber an TNS, sowie von **Abry Heritage Partners** nach dem Verkauf von CloudWave an Tegria.
- PEH kaufte im Berichtsmonat **933 eigene Aktien** zurück; die Zahl der ausstehenden Aktien betrug Ende Oktober **2.400.740**.
Der Kurs von Private Equity Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 %
im Minus.
-0,15 %
+3,17 %
-0,61 %
-1,36 %
-0,23 %
-7,26 %
-23,86 %
-35,54 %
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