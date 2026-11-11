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    Private Equity Holding: Neuer NAV per 31. Oktober 2026

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    Zwei Währungen, zwei Richtungen: Der PEH-Nettoinventarwert steigt im Oktober in Euro, sinkt aber in Franken. Positive Mittelzuflüsse und weitere Aktienrückkäufe runden den Monat ab.

    Private Equity Holding: Neuer NAV per 31. Oktober 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Nettoinventarwert (NAV) je Namenaktie lag am 31. Oktober 2026 bei **161,44 EUR** beziehungsweise **148,47 CHF**.
    • Gegenüber dem 30. September stieg der NAV in Euro um **0,5 %**, sank in Schweizer Franken jedoch um **2,5 %**.
    • Die positive Portfolioentwicklung beruhte vor allem auf günstigen Währungseffekten und Bewertungsaufwertungen bei einzelnen Fonds, darunter **TA Associates XIII**.
    • Das Portfolio erzielte einen positiven Cashflow: **3,2 Mio. EUR Ausschüttungen** standen **3,0 Mio. EUR Kapitalabrufen** gegenüber.
    • Nennenswerte Ausschüttungen kamen von **Abry Senior Equity VI** nach Unternehmensverkäufen, darunter NetNumber an TNS, sowie von **Abry Heritage Partners** nach dem Verkauf von CloudWave an Tegria.
    • PEH kaufte im Berichtsmonat **933 eigene Aktien** zurück; die Zahl der ausstehenden Aktien betrug Ende Oktober **2.400.740**.

    Der Kurs von Private Equity Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.


    Private Equity Holding

    -0,15 %
    +3,17 %
    -0,61 %
    -1,36 %
    -0,23 %
    -7,26 %
    -23,86 %
    -35,54 %
    ISIN:CH0006089921WKN:906781
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    Private Equity Holding: Neuer NAV per 31. Oktober 2026 Zwei Währungen, zwei Richtungen: Der PEH-Nettoinventarwert steigt im Oktober in Euro, sinkt aber in Franken. Positive Mittelzuflüsse und weitere Aktienrückkäufe runden den Monat ab.
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