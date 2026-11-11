Private Equity Holding: Neuer NAV per 31. Oktober 2026 37 0 Kommentare

Zwei Währungen, zwei Richtungen: Der PEH-Nettoinventarwert steigt im Oktober in Euro, sinkt aber in Franken. Positive Mittelzuflüsse und weitere Aktienrückkäufe runden den Monat ab.

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