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    Tote bei Luftangriff auf ukrainische Hafenstadt

    Gouverneur

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    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff auf Markt tötet vier Menschen
    • Drohne trifft Markt im Zentrum, mehrere Verletzte
    • Tschornomorsk ist wegen Getreideexporten oft Ziel
    Gouverneur - Tote bei Luftangriff auf ukrainische Hafenstadt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Tschornomorsk bei Odessa sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Die Drohne habe einen Markt im Stadtzentrum getroffen, teilte der Gouverneur des Gebietes Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben.

    Über die Hafenstadt am Schwarzen Meer laufen ukrainische Getreideexporte. Sie ist deshalb immer wieder Ziel russischer Angriffe, weil Moskau den Schiffsverkehr in die Ukraine und aus der Ukraine blockieren will. Bei den Schiffen unterstellt das russische Militär jeweils, sie transportierten Güter für die ukrainische Armee./fko/DP/he






    Verfasst von dpa-AFX
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    Gouverneur Tote bei Luftangriff auf ukrainische Hafenstadt Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Tschornomorsk bei Odessa sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Die Drohne habe einen Markt im Stadtzentrum getroffen, teilte der Gouverneur des Gebietes …
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