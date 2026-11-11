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    Allianz blickt nach Rekordergebnis zuversichtlicher auf Gesamtjahr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz hebt Ausblick für 2026 nach Rekord an
    • Operatives Ergebnis erreicht 14,1 Milliarden Euro
    • Allianz-Aktie steigt nach Ausblick um ein Prozent
    Allianz blickt nach Rekordergebnis zuversichtlicher auf Gesamtjahr
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Das operative Ergebnis dürfte bei 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Bisher hatte Allianz am oberen Spannenende mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet. In den ersten neun Monaten lag das operative Ergebnis bei 14,1 Milliarden Euro und damit um eine Milliarde Euro höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

    Die Allianz-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/bek

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 466 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 521,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -24,74 %/+46,66 % bedeutet.





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