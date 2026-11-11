Börsen Update USA - 11.11. - US Tech 100 stark +3,00 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der States 30 steht bei 52.495,28 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: NVIDIA +5,02 %, Cisco Systems +4,70 %, Caterpillar +4,24 %, Goldman Sachs Group +3,23 %, Salesforce +2,68 %
Flop-Werte: Microsoft -1,86 %, McDonald's -1,56 %, Amazon -1,11 %, Nike (B) -0,60 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.574,64 PKT und steigt um +3,00 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +25,01 %, SanDisk Corporation +17,59 %, Nebius Group Registered (A) +16,24 %, Micron Technology +14,69 %, Arm Holdings +14,25 %
Flop-Werte: Microsoft -1,86 %, Airbnb Registered (A) -1,46 %, Amazon -1,11 %, Moderna -0,97 %, Amgen -0,46 %
Der States 500 steht aktuell (19:59:43) bei 7.642,73 PKT und steigt um +1,63 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +17,59 %, Dell Technologies Registered (C) +15,00 %, Micron Technology +14,69 %, Lumentum Holdings +13,72 %, Seagate Technology Holdings +12,54 %
Flop-Werte: Clorox -2,82 %, Brown-Forman Registered (B) -2,36 %, Conagra Brands -2,26 %, Accenture Registered (A) -2,15 %, NVR -1,94 %
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