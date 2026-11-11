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    SUESS MicroTec springt nach oben - auf Monatssicht bleibt ein kräftiges Minus

    Rückenwind

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    SUESS MicroTec klettert um 8,25 % und verzeichnet damit den vierten Gewinntag in Folge.

    Rückenwind - SUESS MicroTec springt nach oben - auf Monatssicht bleibt ein kräftiges Minus
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Halbleiterausrüster legen deutlich zu: Neben SUESS MicroTec steigen auch Applied Materials, KLA Corporation und ASML Holding. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar. Trotz der jüngsten Gewinnserie liegt SUESS MicroTec auf Monatssicht noch 21,53 % im Minus.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für SUESS MicroTec-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -33,40 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +33,03 % gewonnen.

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    Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,91 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +7,68 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,69 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,58 %
    1 Monat -21,53 %
    3 Monate -33,40 %
    1 Jahr +56,66 %
    Stand: 11.11.2026, 20:00 Uhr

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    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 993,05 Mio.EUR € wert.

    Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,95 %, über 10 Jahre bei 25,17 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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