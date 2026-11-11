SUESS MicroTec springt nach oben - auf Monatssicht bleibt ein kräftiges Minus

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für SUESS MicroTec-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -33,40 % hinnehmen mussten.

Halbleiterausrüster legen deutlich zu: Neben SUESS MicroTec steigen auch Applied Materials, KLA Corporation und ASML Holding. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar. Trotz der jüngsten Gewinnserie liegt SUESS MicroTec auf Monatssicht noch 21,53 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +33,03 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,91 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +7,68 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,69 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -21,53 % 3 Monate -33,40 % 1 Jahr +56,66 %

Stand: 11.11.2026, 20:00 Uhr

Der Dax hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt. Mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte schloss der deutsche Leitindex nur knapp unter seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Zählern. Dank des Rückenwinds …

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX legt kräftig zu, während MDAX und SDAX leicht nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzt Siemens Energy, Rheinmetall verliert deutlich.

Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im TecDAX.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 993,05 Mio.EUR € wert.

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,95 %, über 10 Jahre bei 25,17 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.