Goldpreis taumelt: Droht Gold nach den US-Preisdaten ein heftiges Preisbeben?

Die üblichen Marktmechanismen setzten ein. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen kräftig an. So kratzen die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder an der Marke von 5 Prozent. Für die Edelmetalle bedrohlich ist die Lage am Devisenmarkt. Der US-Dollar strotzt in der aktuellen Phase vor Kraft. Der wichtige US-Dollar-Index setzt mit Vehemenz den Bereich von 103 Punkten unter Druck. Sollte ihm der Ausbruch über die 103 Punkte gelingen, könnte es schnell in Richtung 104 / 104,5 Punkte gehen. Das wäre ein Niveau, das der US-Dollar-Index zuletzt im März / April 2025 gesehen hat. Für den Goldpreis wäre ein solches Szenario nur schwer wegzustecken. Während vor allem Gold unter den jüngsten Entwicklungen litt, zeigte sich Platin vergleichsweise widerstandsfähig.

Der Goldpreis steht aktuell gewaltig unter Druck. Den erneuten Preisrutsch lösten die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise aus. Diese fielen höher aus als erwartet. Und insbesondere die Kernrate verhagelte Gold, Silber und den anderen Edelmetallen die Stimmung, scheint doch einer Zinsanhebung durch die Fed im Dezember nun der Weg geebnet zu sein. Doch nicht nur das. Plötzlich steht sogar ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten als mögliches Szenario im Raum.

Gold mit Déjà-vu

Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten waren zwar der Auslöser für den aktuellen Rücksetzer, doch bereits die zuvor zu beobachtende Goldpreisentwicklung mahnte zur Vorsicht.

Der Goldpreis rutschte in der letzten Woche deutlich unter die Marke von 3.900 US-Dollar, fing sich dann und leitete schließlich eine kräftige Erholung ein. Doch es zeigte sich, dass die 4.200 US-Dollar eine in der aktuellen Marktphase nur schwer zu überwindende Hürde darstellen. Einmal mehr scheiterte der Goldpreis mit dem Unterfangen, den Widerstand bei 4.200 US-Dollar aufzubrechen. Ein Bild, das sich bereits in den letzten Wochen ein ums andere Mal bot.

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Fazit - Anleger fürchten die 4.000 USD bei Gold

Der Goldpreis hat einmal mehr Schlagseite bekommen. Ein baldiger Test der 4.000 US-Dollar sollte nicht überraschen. Und dann gilt es! Kann Gold abermals einen Abverkauf verhindern? Aus charttechnischer Sicht läuft Gold bei einem Rücksetzer unter die Preiszone 4.000 / 3.950 US-Dollar Gefahr, auf 3.500 US-Dollar durchgereicht zu werden. Zuletzt fing sich Gold im Bereich von 3.860 US-Dollar und drehte wieder nach oben ab. Ob es auch dieses Mal gelingt, muss sich zeigen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es endlich einer Bewegung über die 4.200 US-Dollar. Die aktuelle Gemengelage (nicht zuletzt steigen die Ölpreise wieder) lässt für die nächsten Tage in Bezug auf Gold jedoch nicht viel Gutes erwarten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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