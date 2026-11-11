Cyient und 3-GIS-Partner unterstützen Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen bei der Umwandlung von Netzwerkdaten in operative Steuerungsdaten.

HYDERABAD, Indien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Cyient Limited, ein weltweit tätiges Unternehmen für Lifecycle Engineering Services, und 3-GIS, ein führender Anbieter von Netzwerkmanagement-Software für Telekommunikations- und Versorgungsnetze, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer Cyient 3-GIS-Lösungen zusammen mit seinen Engineering, Implementierungs, Migrations- und Managed Services in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum anbieten wird.

Da Telekommunikationsunternehmen den Glasfaserausbau beschleunigen und Versorgungsunternehmen die kritische Infrastruktur modernisieren, besteht die Herausforderung nicht mehr darin, Netzwerkdaten zu sammeln, sondern sie präzise, vernetzt und nutzbar zu halten. Netzwerkinformationen sind oft über mehrere Systeme verteilt, was Planung, Betrieb, Compliance und Servicebereitstellung komplexer macht. Traditionell mussten Betreiber separate Anbieter für Softwareplattformen, Bereitstellungsdienste und operative Informationen beauftragen. Durch diese Partnerschaft vereinen Cyient und 3-GIS diese Kompetenzen in einem einzigen integrierten Angebot.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung von Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen weltweit hat Cyient sich ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Geodaten, Ingenieurwesen und digitale Dienstleistungen angeeignet. Das Unternehmen hat über 650 Millionen Netzwerkdatenelemente in groß angelegten Programmen verwaltet und migriert und dabei Glasfasernetzdesign, GIS-Implementierungen, Anlagenmanagement, Außendiensttätigkeiten und Initiativen zur Netzwerkmodernisierung unterstützt. Diese Erfahrung wird nun mit der 3-GIS-Plattform kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, die Implementierung zu beschleunigen, die Datenqualität zu verbessern und das langfristige Netzwerkmanagement zu vereinfachen.

3-GIS bietet cloudnative, konfigurierbare Software, die als Datenspeichersystem für kritische Infrastrukturnetze dient. Telekommunikationsbetreiber nutzen die Plattform für die Planung, den Entwurf, die Bestandsverwaltung, den Bau und den Betrieb von Glasfaser- und Kupfernetzen, während Strom- und Gasversorger sie für das Netzwerkmanagement, die Anlageninspektion, den Außendienst und die Verwaltung der gemeinsamen Nutzung einsetzen. Gemeinsam werden Cyient und 3-GIS es Kunden ermöglichen, sowohl die Plattform als auch die für deren Bereitstellung und Betrieb erforderlichen Dienstleistungen über ein einziges Kooperationsmodell zu beziehen.