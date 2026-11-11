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    Markt wird gehalten bis Anthropic-IPO - aber Gold und Dollar..!

    Marktgeflüster

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    Dann kam der Nvidia-Skandal direkt nach dem Sieg der US-Demokraten bei den US-Zwischenwahlen - interessant ist, dass zuvor Anthropic-Chef Amodei und Nvidia-Chef Huang eine heftige Konfrontation hatten

    Für die Wall Street ist extrem wichtig, dass der Börsengang von Anthropic gelingt - sonst ist es aus mit der KI-Euphorie! Genau das aber drohte letzten Donnerstag mit dem Nasdaq-Abverkauf (-6%), als Hedgefonds aus der Kurve geflogen waren. Dann kam der Nvidia-Skandal direkt nach dem Sieg der US-Demokraten bei den US-Zwischenwahlen - interessant ist, dass zuvor Anthropic-Chef Amodei und Nvidia-Chef Huang eine heftige Konfrontation hatten in Sachen Verlangsamung der KI-Entwicklung und Chip-Verkäufe nach China. Warum? Weil Anthropic nur dann ökonomisch überleben kann, wenn chinesische KI-Modelle in den USA verboten werden - Anthropic muss alleine in den nächsten 12 Monaten mehr Rechnungen bezahlen als man Umsatz macht! Da trifft es sich gut, dass mit der "Spionage-Affäre" des Nvidia-Chefs ein Verbot dieser China-KI-Modelle deutlich näher rückt. Nvidia-Chef Huang muss nun zeitnah vor dem US-Kongress aussagen - ein erzwungener Rücktritt ist wohl nur eine Frager der Zeit! Heute eine Trash-Rally von Coreweave und anderen Datencenter-Aktien - also den schwächsten Gliedern in der KI-Kette. Aber nach den gestrigen Inflationsdaten steigt der Dollar impulsiv und fällt Gold - sind das die echten Wegweiser?

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    Das Video "Markt wird gehalten bis Anthropic-IPO - aber Gold und Dollar..!" sehen Sie hier..





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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Markt wird gehalten bis Anthropic-IPO - aber Gold und Dollar..! Für die Wall Street ist extrem wichtig, dass der Börsengang von Anthropic gelingt - sonst ist es aus mit der KI-Euphorie!

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