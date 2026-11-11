🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Eisenkot warnt Netanjahu vor 'gefährlichen Schritten'

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Eisenkot warnt Netanjahu vor gefährlichen Schritten
    • Medien melden mögliche neue Militäraktion gegen den Iran
    • Eisenkot fordert regelmäßige Sicherheitsberichte
    Eisenkot warnt Netanjahu vor 'gefährlichen Schritten'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert, bis zur Vereidigung einer neuen Regierung auf "gefährliche Schritte" zu verzichten. Seine Warnung erfolgt vor dem Hintergrund von unbestätigten Medienberichten, wonach Netanjahu trotz Bedenken der Militärführung eine erneute Militäraktion gegen den Iran anstreben soll.

    Der Regierungschef dürfe die Spitzen der Sicherheitsbehörden nicht in einen schweren Konflikt bringen und sie im Unklaren darüber lassen, was von ihnen erwartet werde und wie sie sich zu verhalten hätten, schrieb Eisenkot in einem Brief an Netanjahu, den er auf der Plattform X veröffentlichte.

    Ein Einsatz der Sicherheitskräfte ohne eine unmittelbare Bedrohung, die keinen Aufschub dulde, könne "verheerende Folgen für die israelische Demokratie und das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen" haben, warnte er.

    Das Büro Netanjahus erklärte, alle Entscheidungen der Regierung würden "ausschließlich aus sicherheitspolitischen Erwägungen und in vollständiger Abstimmung mit dem Sicherheitsapparat getroffen". Eisenkots Brief sei ein "verantwortungsloser Schritt, da darin sensible Sicherheitsthemen öffentlich diskutiert werden". Es handele sich um den "durchschaubaren Versuch, die Fragen der nationalen Sicherheit Israels zu politisieren".

    Eisenkot fordert regelmäßige Sicherheitsunterrichtungen

    Wie die "Times of Israel" berichtete, wandte sich Eisenkot auch an Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara und forderte sie zum Eingreifen auf. Versuche seines Teams, regelmäßige Sicherheitsunterrichtungen mit Mitarbeitern Netanjahus zu vereinbaren, seien gescheitert, erklärte er. Da es derzeit keinen formellen Oppositionsführer gebe und Staatspräsident Izchak Herzog ihn mit der Regierungsbildung beauftragt habe, müsse er Zugang zu regelmäßigen und umfassenden Sicherheitsinformationen erhalten.

    Zudem müsse sichergestellt werden, dass militärische Maßnahmen ordnungsgemäß im Kabinett und in der Regierung beraten und gebilligt würden./le/DP/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eisenkot warnt Netanjahu vor 'gefährlichen Schritten' Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert, bis zur Vereidigung einer neuen Regierung auf "gefährliche Schritte" zu verzichten. Seine Warnung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     