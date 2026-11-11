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    USA, Europa und Ukraine stehen geschlossen zusammen

    Rutte

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte sieht USA, Europa und Ukraine geschlossen
    • Russland soll nun Kompromissbereitschaft zeigen
    • Gefangenenaustausch steht fest, Putin-Treffen folgt
    Rutte - USA, Europa und Ukraine stehen geschlossen zusammen
    Foto: Siarhei - 356130783

    OSLO/ABU DHABI (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte wertet die Verhandlungen über den Ukraine-Krieg in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. "Ich stand in Kontakt mit dem Nato-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen", sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.

    In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Teams aus Russland und der Ukraine erstmals seit mehr als acht Monaten wieder unter US-Vermittlung miteinander verhandelt. Europäische Vertreter waren zwar vor Ort und führten separate Gespräche, nahmen jedoch nicht an den direkten Verhandlungen mit Russland teil.

    Als einziges konkretes Ergebnis wurde zunächst ein weiterer großer Gefangenenaustausch bekannt. An diesem Donnerstag wollen US-Unterhändler Jared Kushner und der Sondergesandte Steve Witkoff Kremlchef Wladimir Putin in Moskau treffen. Ziel sei, die Dreiergespräche zwischen Russland, den USA und der Ukraine in ein "multilaterales Format" zu verwandeln. Die EU und auch die Nato müssten laut Kushner "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein./pba/DP/he






    Verfasst von dpa-AFX
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