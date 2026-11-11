Airbnb Registered (A): Verliert gegen den starken US Tech 100

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Airbnb Registered (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,50 %.

Entgegen dem freundlichen US-Technologiemarkt verliert Airbnb Registered (A) an Boden: Der US Tech 100 steigt um 2,56 %, während die Aktie nachgibt. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +11,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Airbnb Registered (A) um +41,86 % gewonnen.

Während Airbnb Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,56 %.

Die Aktie von Airbnb Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,91 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,06 %.

Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,05 % 1 Monat +10,95 % 3 Monate +2,50 % 1 Jahr +58,05 %

Stand: 11.11.2026, 21:00 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

Es gibt 425 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,71 Mrd.EUR € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Airbnb Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Airbnb Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.