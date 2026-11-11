Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028
Kreise
Für Sie zusammengefasst
- Einführung der Zuckersteuer verschiebt sich auf 2028
- Erhebung soll ab 2028 in drei Stufen erfolgen
- Geplant waren zunächst zwei Stufen für die Steuer
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition verschiebt die geplante Einführung einer Zuckersteuer auf Anfang 2028. Sie soll dann in drei statt zwei Stufen erhoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he