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    Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028

    Kreise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Einführung der Zuckersteuer verschiebt sich auf 2028
    • Erhebung soll ab 2028 in drei Stufen erfolgen
    • Geplant waren zunächst zwei Stufen für die Steuer
    Kreise - Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition verschiebt die geplante Einführung einer Zuckersteuer auf Anfang 2028. Sie soll dann in drei statt zwei Stufen erhoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he



    Verfasst von dpa-AFX
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    Kreise Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028 Die schwarz-rote Koalition verschiebt die geplante Einführung einer Zuckersteuer auf Anfang 2028. Sie soll dann in drei statt zwei Stufen erhoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he
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