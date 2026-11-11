Kreise Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028 Die schwarz-rote Koalition verschiebt die geplante Einführung einer Zuckersteuer auf Anfang 2028. Sie soll dann in drei statt zwei Stufen erhoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he



