Plastiksteuer vorerst vom Tisch
Kreise/Koalition
Für Sie zusammengefasst
- Geplante Plastiksteuer ist vorerst vom Tisch
- 2027 kommt die Steuer auf Plastikverpackungen nicht
- Koalitionskreise nennen den Aufschub der Abgabe
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BERLIN (dpa-AFX) - Die von der schwarz-roten Koalition ursprünglich geplante Steuer auf Plastikverpackungen ist vorerst vom Tisch. 2027 werde dies nicht kommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen./hoe/DP/he