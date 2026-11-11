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    Koalition nimmt geplante Kürzungen bei Sozialem zurück

    Kreise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schwarz-Rot nimmt Kürzungen bei Sozialvorhaben zurück
    • Kindersofortzuschlag für Geringverdiener bleibt erhalten
    • Einigung gelang im Rahmen der Haushaltsverhandlungen
    Kreise - Koalition nimmt geplante Kürzungen bei Sozialem zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, zuvor geplante Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückzunehmen. Dabei geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he



    Verfasst von dpa-AFX
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    Kreise Koalition nimmt geplante Kürzungen bei Sozialem zurück Die schwarz-rote Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, zuvor geplante Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückzunehmen. Dabei geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener, wie die Deutsche …
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