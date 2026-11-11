Koalition nimmt geplante Kürzungen bei Sozialem zurück
Kreise
Für Sie zusammengefasst
- Schwarz-Rot nimmt Kürzungen bei Sozialvorhaben zurück
- Kindersofortzuschlag für Geringverdiener bleibt erhalten
- Einigung gelang im Rahmen der Haushaltsverhandlungen
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, zuvor geplante Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückzunehmen. Dabei geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he