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    Top & Flop im States 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im States 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Vorwürfe zu China-Exportbeschränkungen und einen möglichen Führungswechsel bei NVIDIA. Diskutiert werden zudem die KI-Nachfrage und Parallelen zur Dotcom-Blase. Einige Anleger kaufen unter 160 Euro zu und erwarten starke Quartalszahlen, während andere auf fallende Kurse setzen. Als entscheidend gilt auch der Ausblick für 2027/28.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,12 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Cisco Systems (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den seit Wochen kräftig fallenden Cisco-Kurs und die ausgebliebene Gegenbewegung. Diskutiert wird, ob Sorgen vor einer Verlangsamung des KI-Ausbaus nach den US-Wahlen den Rückgang übertreiben, obwohl KI Cisco weiter Geschäft bringen dürfte. Die quartalsweise Dividende gilt als Stütze; die nächsten Quartalszahlen werden am 12. November erwartet.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +3,31 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,84 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,31 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,39 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,16 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,95 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

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