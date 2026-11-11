Top & Flop im States 30: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 11.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Vorwürfe zu China-Exportbeschränkungen und einen möglichen Führungswechsel bei NVIDIA. Diskutiert werden zudem die KI-Nachfrage und Parallelen zur Dotcom-Blase. Einige Anleger kaufen unter 160 Euro zu und erwarten starke Quartalszahlen, während andere auf fallende Kurse setzen. Als entscheidend gilt auch der Ausblick für 2027/28.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 2
Performance 1M: -13,12 %
Performance 1M: -13,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Cisco Systems (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den seit Wochen kräftig fallenden Cisco-Kurs und die ausgebliebene Gegenbewegung. Diskutiert wird, ob Sorgen vor einer Verlangsamung des KI-Ausbaus nach den US-Wahlen den Rückgang übertreiben, obwohl KI Cisco weiter Geschäft bringen dürfte. Die quartalsweise Dividende gilt als Stütze; die nächsten Quartalszahlen werden am 12. November erwartet.
Caterpillar
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 3
Performance 1M: -23,84 %
Performance 1M: -23,84 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 4
Performance 1M: +4,39 %
Performance 1M: +4,39 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 5
Performance 1M: -4,16 %
Performance 1M: -4,16 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 6
Performance 1M: -1,95 %
Performance 1M: -1,95 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte